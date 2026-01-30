بھارتی اداکار مایور پٹیل کو نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے بنگلورو میں مبینہ طور پر نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والے کنڑ اداکار مایور پٹیل کی فورچیونر گاڑی ضبط کرلی ہے۔
اداکار مایور پٹیل کو بنگلورو میں دیر رات ڈرنک اینڈ ڈرائیو کیس کے بعد پولیس نے حراست میں لے لیا، جس کے نتیجے میں متعدد گاڑیوں کا آپس میں تصادم ہوا۔
منگل کی رات تقریباً 10 بجے یہ حادثہ اولڈ ایئرپورٹ روڈ پر کمانڈو اسپتال سگنل کے قریب پیش آیا، جہاں اداکار اپنی فورچیونر ایس یو وی چلا رہے تھے۔
انہوں نے ٹریفک سگنل پر کھڑی ایک گاڑی کو ٹکر ماری، جس کے باعث چین ری ایکشن ہوا اور مزید 4 گاڑیاں متاثر ہوئیں، جن میں 2 سوئفٹ ڈزائر اور ایک سرکاری گاڑی شامل تھیں۔
رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور اداکار کا بریتھ الائزر ٹیسٹ کیا، جس کا نتیجہ مثبت آیا جس سے شراب نوشی کی تصدیق ہوئی۔
ایک پولیس اہلکار نے بھارتی میڈیا بتایا کہ اداکار نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا اور اس کے باعث متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔
حادثے کے بعد مبینہ طور پر مایور پٹیل نے متاثرہ گاڑیوں میں سے ایک کے مالک سے تلخ کلامی بھی کی، جس پر پولیس نے مداخلت کی۔
رپورٹ کے مطابق، پولیس نے فورچیونر گاڑی ضبط کر لی اور متاثرہ ڈرائیورز کی شکایات پر ہلاسورو ٹریفک پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔
واضح رہے کہ مایور پٹیل پروڈکشن اور ڈائریکشن کے شعبے میں بھی کام کر چکے ہیں، جب کہ وہ گلوکار اور میوزک کمپوزر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔