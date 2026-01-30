9 مئی  مقدمات کی سماعت پھر ملتوی، عمران خان سمیت دیگر ملزمان کو نقول فراہم نہ ہو سکیں

عدالت نے تمام گیارہ مقدمات کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کردی

ویب ڈیسک January 30, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)
راولپنڈی:

9 مئی سے متعلق 11 مقدمات کی سماعت ایک بار پھر ملتوی کردی گئی۔ دوران سماعت  عدالت کو بتایا گیا کہ آج بھی 9 مئی کے 11 کیسز میں چالان کی نقول تقسیم مکمل نہیں ہو سکیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی چالان کی نقول تقسیم نہیں کی جا سکیں۔ اسی طرح سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈاپور، شبلی فراز اور عمر ایوب کو بھی چالان کی نقول فراہم نہیں ہو سکیں۔

سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کی جیل روبکار پر حاضری لگائی گئی جب کہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بھی لاہور جیل روبکار کے ذریعے حاضری لگائی گئی۔ عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ 9 مئی کے 11 کیسز میں چالان کی نقول عدالت میں موجود تھیں، تاہم وصول کرنے والے ملزمان غیر حاضر رہے۔

11 مقدمات میں جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 پر حملہ کیس، آرمی میوزیم حملہ کیس، صدر کے علاقے میں حساس عمارت نذر آتش کرنے کے کیسز شامل ہیں جب کہ میٹرو بس اسٹیشن جلانے اور حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے کیسز بھی ان مقدمات کا حصہ ہیں۔

سماعت کے موقع پر وکلائے صفائی اور سرکاری پراسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے۔ وکلائے صفائی نے ایک بار پھر اپنے کلائنٹ عمران خان سے ملاقات کی اجازت کے لیے استدعا کی۔ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ وڈیو لنک سسٹم 3 ماہ گزرنے کے باوجود کمرہ عدالت اور جیل کورٹ میں فعال نہیں ہو سکا۔

بعد ازاں  عدالت نے تمام گیارہ مقدمات کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

Jan 30, 2026 11:57 AM |
ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |
خاموش مزاح کے بادشاہ؛ ٹک ٹاک اسٹار نے 97 کروڑ ڈالرز میں اپنی کمپنی فروخت کردی

خاموش مزاح کے بادشاہ؛ ٹک ٹاک اسٹار نے 97 کروڑ ڈالرز میں اپنی کمپنی فروخت کردی

Jan 30, 2026 12:15 AM |

متعلقہ

Express News

تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، وزیرمملکت

Express News

بھاٹی گیٹ واقعہ، وزیراطلاعات پنجاب نے متاثرہ خاندان سے معافی مانگ لی

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال، ڈھاکا سے پرواز کراچی پہنچ گئی

Express News

لاہور واقعہ، غفلت برتنے پر برطرف افسران کو دوبارہ ملازمت نہیں ملنی چاہیے، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، پولیس اہلکار سمیت 2 نوجوان جاں بحق

Express News

پاکستان سمیت کسی ملک سے اپنی حمایت میں جنگ میں کودنے کا مطالبہ نہیں کررہے، ایرانی سفیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو