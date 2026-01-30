ایران پر امریکا کے ممکنہ حملے کو روکنے کیلئے ترکی متحرک، عباس عراقچی انقرہ پہنچ گئے

ترک صدر نے امریکا کے صدر ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ویڈیو کانفرنس کی تجویز بھی دی ہے

ویب ڈیسک January 30, 2026
facebook whatsup

انقرہ: ایران نے امریکا کی ممکنہ فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں، اسی سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات کے لیے ترکی کے دارالحکومت انقرہ پہنچ رہے ہیں۔

بین الاقوامی ذرائع کے مطابق ترکی اس وقت امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ترک حکام ایرانی قیادت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جوہری پروگرام سے متعلق کچھ رعایتیں دے تاکہ خطے کو ایک بڑے اور تباہ کن تنازع سے بچایا جا سکے۔

ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ویڈیو کانفرنس کی تجویز بھی دی ہے، تاہم ایران اور امریکا کے درمیان گزشتہ ایک دہائی سے براہِ راست مذاکرات نہیں ہو سکے۔

یہ سفارتی سرگرمیاں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب دونوں ممالک کی جانب سے بیانات سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ نے فوجی کارروائی کا حکم دیا تو امریکی فوج اس پر عملدرآمد کے لیے تیار ہے۔

صدر ٹرمپ نے بھی خبردار کیا ہے کہ ایران کے پاس معاہدے کے لیے وقت کم ہوتا جا رہا ہے، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایران سے بات چیت کے خواہاں ہیں اور جنگ سے بچنا بہتر ہوگا۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کی جوہری تنصیب پر ممکنہ حملہ، روس نے عملے کے انخلا کا عندیہ دے دیا

Express News

امید ہے ایران کیخلاف فوجی کارروائی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ٹرمپ

Express News

پاسدارانِ انقلاب کو دہشتگرد قرار دیکر یورپ سنگین غلطی کر رہا ہے؛ ایران

دوسری جانب ایران نے بھی دفاعی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ کے مطابق جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد ایران نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے ایک ہزار نئے زمینی اور بحری ڈرونز تیار کیے ہیں، جبکہ بیلسٹک میزائل صلاحیت بھی برقرار ہے۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران ایک طرف ممکنہ فوجی تصادم کے لیے تیار ہے تو دوسری جانب سفارتی راستے بھی استعمال کر رہا ہے۔

ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فدان نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ خطے کے لیے خطرناک ہوگا اور مسئلے کا حل صرف مذاکرات میں ہے۔ ان کے مطابق ایران کو خطے میں اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنا ہوں گے۔

علاقائی صورتحال کے پیش نظر خلیجی ممالک نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے اپنی فضائی حدود یا زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

Jan 30, 2026 11:57 AM |
ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |

متعلقہ

Express News

یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرلیا

Express News

ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی جگہ کس کی حکومت ہوگی؟ امریکی وزیر خارجہ نے بتادیا

Express News

شتروگھن سنہا نے 16 ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرلی

Express News

بھارت میں حاملہ خاتون کمانڈو کا بیدردی سے قتل؛ ہولناک جرم کی دردناک کہانی

Express News

چین کا برطانیہ کیلیے ویزا فری سروس کا اعلان؛ ملازمتوں کے دروازے کھول دیئے

Express News

نیدرلینڈ پولیس کا باحجاب مسلم خواتین پر دل دہلا دینے والا تشدد؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو