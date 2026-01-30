کے پی میں منفرد نمبر پلیٹ خریدنے والے شہری کی ڈی جی ایکسائز سے ملاقات

محکمہ ایکسائز کی جانب سے ‘من پسند نمبر پلیٹس’ کی نیلامی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی باقاعدگی کے ساتھ جاری رہے گا

ویب ڈیسک January 30, 2026
facebook whatsup

کے پی میں منفرد نمبر پلیٹ ’وزیر-ون‘ کی نیلامی جیتنے والے شہری کی ڈی جی ایکسائز عبدالحلیم خان سے ملاقات ہوئی جس میں عبدالحلیم خان نے شہری کو خوس آمدید کہا۔

محکمہ ایکسائزو ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول خیبر پختونخوا کی جانب سے 27 جنوری 2026 کو منعقدہ “من پسند نمبر پلیٹس” کی نیلامی میں ریکارڈ ساز قیمت ڈیڑھ کروڑ (1.5 کروڑ) روپے میں منفرد نمبر پلیٹ “وزیر ون (Wazir-1)” خریدنے والے شہری حاجی رحمان وزیر نے پشاور کا دورہ کرکے ڈائریکٹر جنرل ایکسائز عبدالحلیم خان سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔

حاجی رحمان کا تعلق بنوں (ڈومیل، احمدزئی) کے علاقے سے ہے جو دبئی کے ایک معروف بزنس مین ہیں اور وہاں پر متعدد کاروباری اداروں کے مالک ہیں۔

ملاقات کے موقع پر ڈی جی ایکسائز عبدالحلیم خان نے حاجی رحمان وزیر کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ “وزیر ون” نمبر پلیٹ کا اس قدر بڑی مالیت میں حصول اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ محکمہ ایکسائز کے شفاف، قواعد و ضوابط کے مطابق اور ڈیجیٹل نیلامی نظام پر عوام کا اعتماد مزید مضبوط ہو رہا ہے۔

ڈی جی ایکسائز عبدالحلیم خان نے کہا کہ ہماری ترجیح یہ ہے کہ شہریوں کو من پسند نمبر پلیٹس کے حصول کے لیے ایسا نظام فراہم کیا جائے جو مکمل طور پر شفاف، آسان اور قابلِ اعتماد ہو۔

انھوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلی خیبرپختونخوا کی قیادت میں صوبائی وزیر ایکسائز و ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول سید فخرجہان کے ہدایات  ہیں کہ عوام کی خدمت میں کوئی کثر باقی نہ رہے اور انھیں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے۔

انھوں نے کہا کہ ڈیڑھ کروڑ کی یہ ریکارڈ نیلامی شہریوں کے اعتماد کا عملی اظہار ہے۔ ڈی جی ایکسائز نے مزید کہا کہ یہ نیلامیاں نہ صرف خزانے میں ریونیو اضافہ کا مؤثر ذریعہ ہیں بلکہ گاڑیوں کے شوقین افراد کو قانونی، باقاعدہ اور محفوظ طریقے سے اپنی پسند کی نمبر پلیٹ حاصل کرنے کا بہترین موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔

انھوں نے واضح کیا کہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے ‘من پسند نمبر پلیٹس’ کی نیلامی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی باقاعدگی کے ساتھ جاری رہے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور شفافیت کا یہ نظام مزید مضبوط ہو۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

Jan 30, 2026 11:57 AM |
ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |

متعلقہ

Express News

تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، وزیرمملکت

Express News

بھاٹی گیٹ واقعہ، وزیراطلاعات پنجاب نے متاثرہ خاندان سے معافی مانگ لی

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال، ڈھاکا سے پرواز کراچی پہنچ گئی

Express News

لاہور واقعہ، غفلت برتنے پر برطرف افسران کو دوبارہ ملازمت نہیں ملنی چاہیے، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، پولیس اہلکار سمیت 2 نوجوان جاں بحق

Express News

پاکستان سمیت کسی ملک سے اپنی حمایت میں جنگ میں کودنے کا مطالبہ نہیں کررہے، ایرانی سفیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو