ایرانی فوج کی طاقت میں بڑا اضافہ، ایک ہزار نئے جنگی ڈرونز شامل

فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان ڈرونز کی شمولیت سے بری فوج کی آپریشنل اور دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں بہتری آئے گی

ویب ڈیسک January 30, 2026
facebook whatsup

تہران: ایرانی فوج نے اپنی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے ایک ہزار نئے جنگی اور اسٹریٹجک ڈرونز کو اپنے دفاعی نظام میں شامل کر لیا ہے۔

ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق یہ اقدام ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل امیر حاتمی کے حکم پر عمل میں آیا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان ڈرونز کی شمولیت سے بری فوج کی آپریشنل اور دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں بہتری آئے گی۔

رپورٹ کے مطابق یہ بغیر پائلٹ طیارے ایرانی ماہرین نے وزارتِ دفاع کے تعاون سے تیار کیے ہیں۔ ڈرونز کی تیاری میں موجودہ اور ممکنہ خطرات کے ساتھ ساتھ جون 2025 میں ہونے والی 12 روزہ جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات کو مدنظر رکھا گیا ہے۔

یہ جدید ڈرونز حملے، نگرانی، جاسوسی اور الیکٹرانک وارفیئر کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے، جو زمینی، بحری اور فضائی حدود میں موجود متحرک اور غیر متحرک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

میجر جنرل امیر حاتمی نے اس موقع پر کہا کہ مستقبل کے خطرات کے پیش نظر اسٹریٹجک برتری کو برقرار رکھنا اور مزید مضبوط بنانا ایرانی فوج کی مستقل ترجیح ہے۔ ان کے مطابق ان اقدامات کا مقصد جنگی تیاری کو مزید مؤثر بنانا اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں فوری اور بھرپور جواب دینا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

Jan 30, 2026 11:57 AM |
ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

ٹرمپ کی ہر ممکن پروموشن کے باوجود اہلیہ میلانیا کی بائیوگرافی ریلیز سے پہلے ہی فلاپ

 Jan 30, 2026 12:28 AM |

متعلقہ

Express News

یورپی یونین نے ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرلیا

Express News

ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی جگہ کس کی حکومت ہوگی؟ امریکی وزیر خارجہ نے بتادیا

Express News

شتروگھن سنہا نے 16 ویں منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرلی

Express News

بھارت میں حاملہ خاتون کمانڈو کا بیدردی سے قتل؛ ہولناک جرم کی دردناک کہانی

Express News

چین کا برطانیہ کیلیے ویزا فری سروس کا اعلان؛ ملازمتوں کے دروازے کھول دیئے

Express News

نیدرلینڈ پولیس کا باحجاب مسلم خواتین پر دل دہلا دینے والا تشدد؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو