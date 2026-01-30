تہران: ایرانی فوج نے اپنی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے ایک ہزار نئے جنگی اور اسٹریٹجک ڈرونز کو اپنے دفاعی نظام میں شامل کر لیا ہے۔
ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق یہ اقدام ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل امیر حاتمی کے حکم پر عمل میں آیا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان ڈرونز کی شمولیت سے بری فوج کی آپریشنل اور دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں بہتری آئے گی۔
رپورٹ کے مطابق یہ بغیر پائلٹ طیارے ایرانی ماہرین نے وزارتِ دفاع کے تعاون سے تیار کیے ہیں۔ ڈرونز کی تیاری میں موجودہ اور ممکنہ خطرات کے ساتھ ساتھ جون 2025 میں ہونے والی 12 روزہ جنگ سے حاصل ہونے والے تجربات کو مدنظر رکھا گیا ہے۔
یہ جدید ڈرونز حملے، نگرانی، جاسوسی اور الیکٹرانک وارفیئر کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے، جو زمینی، بحری اور فضائی حدود میں موجود متحرک اور غیر متحرک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
میجر جنرل امیر حاتمی نے اس موقع پر کہا کہ مستقبل کے خطرات کے پیش نظر اسٹریٹجک برتری کو برقرار رکھنا اور مزید مضبوط بنانا ایرانی فوج کی مستقل ترجیح ہے۔ ان کے مطابق ان اقدامات کا مقصد جنگی تیاری کو مزید مؤثر بنانا اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں فوری اور بھرپور جواب دینا ہے۔