سلمان اکرم راجا، لطیف کھوسہ کی اٹارنی جنرل کیساتھ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی

پی ٹی آئی قیادت چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچی تھی

ویب ڈیسک January 30, 2026
اسلام آباد:

پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجا اور لطیف کھوسہ کی اٹارنی جنرل کے ساتھ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی۔

ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل آفس میں دونوں رہنماوں کو کافی پلائی گئی، دونوں رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ تک رسائی کی درخواست کی۔

اٹارنی جنرل منصور عثمان نے میڈیکل رپورٹس تک رسائی سے متعلق پیغام آگے پہنچانے کا بتایا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹس بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین تک رسائی سے متعلق استدعا پر وفاقی حکومت غور کر رہی ہے۔

واضح رہے کہ پی ٹی آئی قیادت چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچی تھی تاہم رجسٹرار سپریم کورٹ اور اٹارنی جنرل سے ملاقات کروائی گئی۔
