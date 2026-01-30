ماں بچی کے گٹر میں گرنے کا واقعہ؛ خاتون کے خاوند پر تشدد، پولیس افسران کے خلاف کارروائی

ڈی آئی جی آپریشنز نے آئی اے بی کو آزادانہ انکوائری کے لیے خط لکھ دیا اور تحقیقات جلد مکمل کرنے کی سفارش کی گئی ہے

ویب ڈیسک January 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے بھاٹی گیٹ کے قریب خاتون اور بچی کے گٹر میں گر کر جاں بحق ہونے کے افسوس ناک واقعے میں خاتون کے خاوند کو حراست میں لینے اور تشدد کی اطلاعات پر ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کے خلاف کارروائی شروع کردی۔

ڈی آئی جی کی جانب سے ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس کو معطل کردیا گیا ہے اور ڈی ایس پی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کردیا۔

ایس پی سٹی نے بتایا کہ متعلقہ پولیس کے رسپانس کا تعین کے لیے اعلی سطح کی تحقیقات ہوں گی اور ڈی آئی جی آپریشنز نے آئی اے بی کو آزادانہ انکوائری کے لیے خط لکھ دیا، انکوائری میں خاوند اور دیور کو حراست میں لینے کی محرکات کا تعین ہو گا۔

ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ریسکیو کال پر گرفتاری کیوں کی اس کی بھی جانچ ہوگی۔

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق اے آئی بی کو جلد از جلد تحقیقات مکمل کرنے کی سفارش کی گئی ہے، تحقیقات کی روشنی میں افسوس ناک رویے میں ملوث تمام افسران کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔

واقعے کے بعد ٹریفک پولیس کی ذمہ داریوں میں اضافہ

لاہور میں کھلے مین ہول میں گرنے سے ماں بیٹی کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ٹریفک پولیس کی ذمہ داریوں میں اضافہ کردیا گیا ہے۔

نئی ذمہ داریوں کے تحت ٹریفک وارڈنز بغیر ڈھکن گٹر اور مین ہول ڈھونڈیں گے، ٹریفک وارڈنز بغیر ڈھکن مین ہول اور گٹروں کی تصاویر بنا کر رپورٹ کریں گے۔

ٹریفک پولیس کو بذریعہ وائرلیس میسج آگاہ کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام وارڈنز اپنے ٹریفک سیکٹرز میں بغیر ڈھکن گٹروں کی نشان دہی کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نازیبا ویڈیو اسکینڈل: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

نازیبا ویڈیو اسکینڈل: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

 Jan 30, 2026 06:36 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |
نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر خوفناک حادثہ، بھارتی اداکار گرفتار

Jan 30, 2026 11:57 AM |

متعلقہ

Express News

تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی کے چیک اپ کے حوالے سے آگاہ کیا گیا تھا، وزیرمملکت

Express News

بھاٹی گیٹ واقعہ، وزیراطلاعات پنجاب نے متاثرہ خاندان سے معافی مانگ لی

Express News

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطے بحال، ڈھاکا سے پرواز کراچی پہنچ گئی

Express News

لاہور واقعہ، غفلت برتنے پر برطرف افسران کو دوبارہ ملازمت نہیں ملنی چاہیے، وزیراعلیٰ پنجاب

Express News

کراچی میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو کچل دیا، پولیس اہلکار سمیت 2 نوجوان جاں بحق

Express News

پاکستان سمیت کسی ملک سے اپنی حمایت میں جنگ میں کودنے کا مطالبہ نہیں کررہے، ایرانی سفیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو