خاقان شاہنواز اور سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں

تصاویر میں دونوں فنکاروں کو مسکراتے ہوئے اور خوشی کے رنگ میں ڈوبا دیکھا جا سکتا ہے

ویب ڈیسک January 30, 2026
facebook whatsup

پاکستانی شوبز کے ابھرتے ہوئے اداکار خاقان شاہنواز اور اداکارہ سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہیں۔

اس خوشگوار موقع کی جھلکیاں مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں اور انسٹاگرام سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر خوب شیئر کی جا رہی ہیں۔

خاقان شاہنواز نے خود انسٹاگرام پر نکاح کے فوٹو شوٹ کی تصاویر پوسٹ کیں، جن کے ساتھ انہوں نے مختصر مگر بامعنی کیپشن ’بسم اللہ‘ تحریر کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصاویر میں دونوں فنکاروں کو مسکراتے ہوئے اور خوشی کے رنگ میں ڈوبا دیکھا جا سکتا ہے، جس پر مداحوں نے محبت بھرے تبصرے بھی کیے۔

نکاح کی تقریب میں سبینہ سید نے کریم رنگ کا خوبصورت، کڑھائی سے آراستہ عروسی لباس زیب تن کیا، جو سادگی اور نفاست کا امتزاج تھا، جبکہ خاقان شاہنواز نے بھی اسی رنگت سے ہم آہنگ لباس منتخب کر کے جوڑے کو مزید دلکش بنا دیا۔

اس خصوصی موقع پر دونوں کے قریبی دوست اور اہلِ خانہ بھی شریک تھے، جنہوں نے اس یادگار لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ تقریب کی تصاویر سامنے آنے کے بعد شوبز سے تعلق رکھنے والے ساتھی فنکاروں نے بھی جوڑے کو مبارک باد دی۔

اداکارہ کنزا ہاشمی، صبور علی اور حرا خان سمیت کئی معروف شخصیات نے تبصروں کے ذریعے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ مداحوں کی جانب سے بھی مبارک باد اور دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

خاقان شاہنواز اور سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں

خاقان شاہنواز اور سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں

 Jan 30, 2026 07:44 PM |
نازیبا ویڈیو اسکینڈل: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

نازیبا ویڈیو اسکینڈل: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

 Jan 30, 2026 06:36 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

Jan 30, 2026 02:40 PM |

متعلقہ

Express News

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے، رانی مکھرجی کا بیان وائرل

Express News

ہانیہ عامر کے ’ڈمپلز‘ قدرتی یا سرجری؟ کزن نے حقیقت بتادی

Express News

جواد احمد نے موجودہ دور کے گلوکاروں کو لالچی قرار دے دیا

Express News

بالی ووڈ اداکارہ کا انڈسٹری میں صنفی امتیاز سے متعلق ہوشربا انکشاف

Express News

فلم ہیرا پھیری 3 میں بابو راؤ کا کردار شامل نہیں؟ پریش راول کا اہم انکشاف

Express News

بھارتیوں سے عزت کی توقع نہیں، احمد علی بٹ کی جاوید اختر پر تنقید

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو