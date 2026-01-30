ورلڈ کپ سے قبل آئی سی سی کے مسائل میں اضافہ، بڑا ادارہ مقابلے پر آگیا

کرک انفو کے مطابق دونوں اداروں کی جانب سے کھلاڑیوں کی ٹرمز کے حوالے مسئلہ چل رہا ہے

January 31, 2026
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) اور کرکٹرز کی عالمی تنظیم ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن (ڈبلیو سی اے) ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل آپس میں سینگ پھنسا لیے ہیں۔

کرک انفو کے مطابق دونوں اداروں کی جانب سے کھلاڑیوں کی ٹرمز کے حوالے مسئلہ چل رہا ہے۔ ان ٹرمز میں نام، تصویر اور لائیکنیس (این آئی ایل) حقوق شامل ہیں۔

ڈبلیو سی اے کا دعویٰ ہے کہ آئی سی سی نے اسکواڈ کی شرکت سے متعلق شرائط کا جو ورژن ایونٹ میں شریک متعدد ممالک کے کھلاڑیوں کو بھیجا ہے وہ 2024 میں دونوں اداروں کے درمیان دستخط ہوئے معاہدے سے الگ ہیں۔ یہ نیا معاہدہ (جس پر اتفاق نہیں ہے) 2024 کے مقابلے میں کھلاڑیوں کے لیے زیادہ استحصالی ہے۔

کھلاڑیوں کی تنظیم نے ان تحفظات سے متعلق آئی سی سی کو باضابطہ طور پر لکھ دیا ہے جس کے جواب میں کرک انفو کے مطابق آئی سی سی نے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2024 کے معاہدے کا اطلاق صرف آٹھ ممبر بورڈز (نیشنل گورننگ بورڈز یا این جی بیز) پر ہوتا تھا۔

آئی سی سی نے ڈبلیو سی اے کو بتایا کہ ورلڈ کپ میں شریک باقی ممبران پر 2024 کے معاہدے کا اطلاق نہیں ہوتا۔

آٹھ این جی بیز میں آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقا، ویسٹ انڈیز، آئرلینڈ، نیدرلینڈز اور اسکاٹ لینڈ (بنگلادیش کی جگہ) شامل ہیں۔

ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والے دیگر 12 ممالک میں پاکستان، بھارت، نیپال، عمان اور متحدہ عرب امارات ہیں جو اس ایسوسی ایشن کو تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے ان کے کھلاڑی اس ادارے سے ملحق نہیں ہیں۔
