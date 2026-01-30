کراچی؛ موٹرسائیکل سوار ڈاکو الیکٹرونکس شاپ کے ملازمین سے 80 لاکھ روپے چھین کر فرار

الیکٹرونکس شاپ کے 2 ملازمین صدر میں قائم نجی بینک سے نقدی نکلوا کر جا رہے تھےکہ ڈاکوؤں نے چھین لیا، پولیس

منور خان January 31, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

پریڈی کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو الیکٹرونکس کی دکان کے ملازمین سے 80 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوگئے۔

پولیس کے مطابق الیکٹرونکس شاپ کے 2 ملازمین صدر میں قائم نجی بینک سے نقدی نکلوا کر جا رہے تھے۔

انہوں نے بتایا کہ اسی دوران تعاقب میں آنے والے موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو صدر زیب النسا اسٹریٹ جیولرز کی دکان کے قریب اسلحے کے زور پر ان سے 80 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار ہوگئے۔

قائم قام ایس ایچ او پریڈی شاہ فیصل نے بتایا کہ واقعے کا مقدمہ دکان کے ملازم کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کرلیا جس کی مزید چھان بین کی جا رہی ہے۔

آئی جی سندھ نے رپورٹ طلب کرلی

آئی جی سندھ جاویدعالم اوڈھو نے صدر زیب النسا اسٹریٹ میں تاجر سے 80 لاکھ کی ڈکیتی کے واقعے پر کراچی پولیس چیف آزاد خان سے تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔

ترجمان سندھ پولیس کے مطابق آئی جی سندھ نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تمام تر وسائل بروئے کار لانے اور متاثرہ تاجر کے بیان کی روشنی میں واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات یقینی بنانے کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔
