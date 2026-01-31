گرین شرٹس چمچماتی ٹرافی گھر پر ہی رکھنے کیلیے بے چین ، آج دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں فتح درکار

آسٹریلیا کیخلاف سیریز جیتنے کا سنہری موقع مل گیا، ہفتے کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں فتح درکار ہوگی

میاں محمد اصغر January 31, 2026
facebook whatsup
لاہور:

گرین شرٹس چمچماتی ٹرافی گھر پر ہی رکھنے کیلیے بے چین ہیں، آسٹریلیا کیخلاف سیریز جیتنے کا سنہری موقع مل گیا، ہفتے کو دوسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں فتح درکار ہوگی، قذافی اسٹیڈیم لاہور ایک بار پھر شائقین سے کھچا کھچ بھرنے کی توقع ہے، صائم ایوب امیدوں کا محور ہوں گے، ابرار احمد، شاداب خان اور محمد نواز بھی ایک بار پھر اسپن بولنگ کا جادو جگانے کے لیے تیار ہیں، کپتان سلمان علی آغا ون ڈائون پوزیشن پر تیز کھیل پیش کرنے کے لیے پر امید دکھائی دیتے ہیں، ایک بار پھر مہمان سائیڈ کو اسپن جال میں پھنسانے کا پلان بنا لیا ہے، پلئینگ الیون میں بعض تبدیلیوں پر بھی غور ہونے لگا، کینگروز سیریز برابر کرنے کا عزم لیے میدان میں اتریں گے، دوسرے مقابلے کے لیے بھی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پہلے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 22 رنز سے شکست دی تھی، اب ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہی ٹیم ٹرافی پر قبضہ یقینی بنانے کا عزم لیے حصہ لے گی،جمعرات کو میزبان ٹیم کو شاندار اسپن بولنگ نے فتح دلائی،بولرز نے حریف بیٹرز کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا، نہ صرف رنز کی رفتار پر بریک لگائی بلکہ اہم وکٹیں بھی حاصل کیں۔

دوسرے میچ میں بھی پچ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اسپنرز کا کردار اہم ہوگا، خشک اور سلو پچ سے اسپن بولرز کو مدد ملے گی،اس کا فائدہ وہی ٹیم اٹھائے گی جو اسپن کو بہتر انداز میں کھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہو، پاکستان کا آغاز اچھا تھا مگر پھر مڈل اور لوئرآرڈر بیٹرز تیزی سے رنز نہیں بنا سکے تھے، اب بیٹنگ لائن سے زیادہ بہتر کھیل کی توقع ہے، ٹیم مینجمنٹ بعض تبدیلیوں پر بھی غور کر رہی ہے، شاہین آفریدی کی جگہ نسیم شاہ کو میدان میں اتارنے پر غور ہونے لگا۔

مزید پڑھیں

Express News

پہلا ٹی ٹوئنٹی: پاکستان کا فاتحانہ آغاز، آسٹریلیا کو 22 رنز سے شکست

Express News

 پی سی بی کا پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے کمنٹری پینل کا اعلان

دوسری جانب آسٹریلوی ٹیم کے لیے ہفتے کا میچ فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے، سیریز میں واپسی کے لیے ہر شعبے میں بہتر کارکردگی دکھانا ہوگی، خاص طور پر اسپن بولنگ کے خلاف حکمت عملی کو موثر بنانا ضروری ہے، پہلے ٹی ٹوئنٹی میں صائم ایوب نے جارحانہ بیٹنگ کے بعد عمدہ بولنگ سے فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا، اب پھر ان سے ویسے ہی کھیل کی توقع ہے۔

 کپتان سلمان علی آغا نے ون ڈائون پوزیشن کو مستقل طور پر اپنا لیا ہے، وہ جارحانہ بیٹنگ کی کوشش کریں گے، شاداب خان اور محمد نواز بھی ایک بار پھر اسپن بولنگ کا جادو جگانے کے لیے تیار ہیں، آسٹریلوی ٹیم بھی سیریز برابر کرنے کا عزم لیے میدان میں اترے گی، اسپنر ایڈم زیمپا سے ایک بار پھر عمدہ کارکردگی کی توقع ہے،بیٹرز کو اسپنرز کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا ہوگا، پہلے میچ کی طرح ہفتے کو بھی اسٹیڈیم میں شائقین کی بڑی تعداد میں آمد متوقع ہے۔

 سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں، قذافی اسٹیڈیم اور اطراف کے علاقوں میں اضافی پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، اسٹیڈیم میں داخلے کے لیے سخت چیکنگ کا نظام بھی وضع کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

 Jan 31, 2026 12:08 AM |
تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

Jan 30, 2026 11:37 PM |
ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

 Jan 30, 2026 11:05 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: کھلاڑیوں کی نیلامی سے قبل اہم اعلان

Express News

‘فیل دا تھرل’ آئی سی سی نے ٹی20 ورلڈ کپ کا آفیشل گانا جاری کردیا

Express News

’فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے‘، ورلڈ کپ سے متعلق سابق کرکٹر کا بھارتی بورڈ کو پیغام

Express News

باکسنگ کے فروغ کیلئے سابق عالمی چیمپئن عامر خان پاکستان پہنچ گئے

Express News

بلوچستان میں موسم سرما کا شدید اسپیل آج رات سے داخل ہوگا

Express News

پی سی بی فیوچر اسٹارز ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز 11 فروری سے ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو