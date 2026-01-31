اے ایس ایف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کیلیے نغمہ جاری

ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نغمہ جاری کر دیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق یہ نغمہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے تیار کیا گیا ہے جو اے ایس ایف کے جوانوں کے عزم اور پیشہ وارنہ لگن کو ظاہر کرتا ہے۔
اس نغمے میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی روزمرہ ذمہ داریوں اور خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے۔
نغمے میں ملکی ہوائی اڈوں کو شب و روز محفوظ بنانے والے جوانوں کوخراج تحسین پیش کیا گیا۔
ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے بے مثال خدمات، پیشہ ورانہ وابستگی اور مادرِ وطن کے تحفظ کے لیے ہرممکن قربانی دی ہے۔
اے ایس ایف حکام کا کہنا ہے کہ اے ایس ایف کے جوانوں کی انتھک محنت، فرض شناسی اور ہوابازی کے شعبے میں فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا کلیدی کردار لائق تحسین ہے۔