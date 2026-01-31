’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

لائبہ خان کو اپنے شوہر کی واضح تصویر شیئر نہ کرنے پر سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup

پاکستانی اداکارہ لائبہ خان نے رواں ماہ اچانک اپنی شادی کا اعلان کر کے مداحوں کو حیران کر دیا۔

اداکارہ کے مطابق ان کا نکاح نومبر 2024 میں مدینہ منورہ میں ہوا تھا، جس کی خبر انہوں نے 27 جنوری 2026 کو اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی۔

اعلان کے بعد لائبہ خان نے شادی سے جڑی مختلف تقریبات کی جھلکیاں بھی مداحوں کو دکھائیں، جن میں نکاح فوٹو شوٹ، دعائے خیر، ڈھولکی اور برائیڈل شاور شامل تھے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ہر تقریب میں لائبہ خان اپنے دلکش برائیڈل لک میں نظر آئیں جبکہ قریبی دوست اور اہلِ خانہ بھی ان خوشیوں کا حصہ بنے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاہم لائبہ خان نے اپنی سولو تصاویر شیئر کیں اور اپنے شوہر کو مکمل طور پر منظرِ عام پر لانے سے گریز کیا جس سے سوشل میڈیا پر ان کے شوہر سے متعلق قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔

سوشل میڈیا پر کچھ صارفین نے لائبہ خان پر تنقید بھی کی اور کہا کہ شوہر کی شناخت چھپانے سے غیر ضروری بحث کو جنم دیا گیا۔

بعض افراد نے بے بنیاد دعوے کرتے ہوئے مختلف الزامات بھی لگائے، جبکہ کئی صارفین کا کہنا تھا کہ اداکارہ کو اپنی شادی اس طرح خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔

اس تمام تر بحث کے بعد اب لائبہ خان نے انسٹاگرام پر اپنے شوہر کے ساتھ ’ہلدی‘ ایونٹ کی تصاویر شیئر کردی ہیں۔

انہوں نے تنقید کرنے والوں اور مداحوں کے لیے کیپشن میں لکھا کہ ’اب خوش، براہ مہربانی ماشاءاللہ کہہ دو‘۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

 Jan 31, 2026 11:22 AM |
جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

 Jan 31, 2026 12:08 AM |
تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

Jan 30, 2026 11:37 PM |

متعلقہ

Express News

تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

Express News

ریمبو مجھے اکشے کمار جیسے لگے تھے؛ صاحبہ نے محبت کی کہانی سنا دی

Express News

غزہ میں ایک اور صلاح الدین ایوبی؛ پاکستانی اے آئی سے بنی پہلی فلم کی نمائش

Express News

خاقان شاہنواز اور سبینہ سید کے نکاح کی تصاویر سوشل میڈیا پر چھا گئیں

Express News

وائرل نازیبا ویڈیو: علینہ عامر کا معلومات فراہم کرنے پر نقد انعام کا اعلان

Express News

اداکارہ لائبہ خان کے برائیڈل شاور کی تصاویر وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو