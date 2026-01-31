‏ڈی جی آئی ایس پی آر کا یونیورسٹی آف گوادر کا دورہ، اساتذہ اور طلباء کیساتھ خصوصی نشست

ڈی جی آئی ایس پی آر نے طلباء اور اساتذہ کو سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کے حوالے سے مکمل آگاہی فراہم کی

ویب ڈیسک January 31, 2026
گوادر:

‏ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹی آف گوادر میں اساتذہ اور طلباء کیساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کی یونیورسٹی آف گوادر آمد پر اساتذہ،  فیکلٹی ممبران اور طلباء کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔

ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ مفصل گفتگو کی اور سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا کے حوالے سے طلباء کو مکمل آگاہی فراہم کی۔

اس موقع پر یونیورسٹی آف گوادر کے  طلباء کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہمیشہ ریاست، آئین اور قومی وقار کا دفاع کیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے  ہمارے  ذہنوں میں موجود ابہام کو دور کردیا۔

طلباء نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے شواہد کے ساتھ  مس انفارمیشن کا تدارک کیا ہے، ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ یہ ملاقات کافی معلوماتی رہی،

 طلباء نے ہر مشکل گھڑی  میں قوم کیساتھ کھڑے رہنے پر پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔
