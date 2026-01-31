ضلع کچہری لاہور میں ماں بیٹی کے گٹر میں گر کر ہلاک ہونے کے مقدمے کی سماعت ہوئی، جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔
ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی اور کہا کہ ایک کروڑ روپے متاثرہ فیملی کو چیک کی صورت میں دیا ہے، بارہ کروڑ روپے اس بینک اکاؤنٹ میں موجود ہیں، بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا، ملزمان کے وکیل نے چیک کی فوٹو کاپی عدالت کے روبرو پیش کی۔
پولیس نے ملزمان کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جب کہ ملزمان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی، عدالت نے فیصلہ محفوظ کرلیا۔
بعد ازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔
ملزمان میں پروجیکٹ میجر اصغر سندھو، احمد نواز، دانیال سمیت 5 ملزمان کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا۔
چند روز قبل داتا دربار کے قریب گٹر میں گر کر ماں بیٹی ہلاک ہو گئے تھے، حادثہ پر ایس ایچ او تھانہ بھاٹی گیٹ کو معطل کر کے تحقیقات شروع کی جا چکی ہیں۔