آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ میں شریک طلبہ و طالبات کا قلعہ بالاحصار پشاور کا دورہ

پشاور:
آئی ایس پی آر ونٹر انٹرن شپ پروگرام 12 جنوری سے ملک بھر میں بھرپور انداز میں جاری ہے۔
ونٹر انٹرنشپ کے دوران تعلیمی سیشنز کے ساتھ مختلف آؤٹ ڈور سرگرمیوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، خیبرپختونخوا کی مختلف جامعات کے طلبہ و طالبات نے آئی ایس پی آر ونٹر انٹرنشپ کے دوران قلعہ بالاحصار پشاور کا دورہ کیا۔
طلباء کے دورے کا مقصد نوجوانوں کو قومی سلامتی، تاریخ اور پاک فوج کے کردار سے آگاہ کرنا تھا، طلباء نے قلعہ بالاحصار کی تاریخی، دفاعی اور تہذیبی اہمیت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔
دورے کے دوران آئی جی ایف سی نارتھ کی طلباء کیساتھ خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا، آئی جی ایف سی نارتھ نے طلباء و طالبات کو خطہ کی سیکیورٹی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی، آئی جی ایف سی نارتھ نے طلبہ کے سوالات کے تسلی بخش، تفصیلی اور مدلل جوابات دیے۔
شرکاء نے یادگارِ شہداء پر پھول چڑھا کر وطن کیلئے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا، طلباء نے فرنٹیئر کور میوزیم کا دورہ کرکے ایف سی کی تاریخ اور قربانیوں سے آگاہی حاصل کی۔
اس موقع پر طلباء کا کہنا تھا کہ قلعہ بالاحصار کے دورہ کے دوران تاریخ کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا موقع ملا، اس تاریخی دورہ نے ہمیں ماضی سے سیکھنے اور تاریخ پر فخر کرنے کی ترغیب دی۔ شرکاء نے فرنٹیئر کور کی خدمات کو سراہتے ہوئے مثبت اور قابل تحسین اقدام پر شکریہ ادا کیا۔