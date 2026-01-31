لاہور: ماں بیٹی کی ہلاکت: شوہر پر تشدد کی انکوائری مکمل،ایس پی سٹی اور ایس ایچ او قصور وار قرار

وزیراعلیٰ پنجاب کے حکم پر خاتون کے شوہر پر تشدد کے معاملے کی انٹرنل کاؤنٹیبلٹی برانچ نےانکوائری مکمل کر لی

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر بھاٹی کے علاقےمیں جاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر پر تشدد کے معاملے کی انٹرنل کاؤنٹیبلٹی برانچ نےانکوائری مکمل کر لی۔

پولیس نے کہا کہ انکوائری ایڈیشنل آئی جی عمران محمود، ڈی آئی جی ناصر عزیز ورک اور ڈی آئی جی عمران کشور نے کی، رہورٹ کے مطابق ایس پی اور ایس ایچ او نے بیان نے کہا کہ افسران بالا نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، غلام مرتضیٰ پر ہلکا پھلکا تشدد کیا تھا۔

انکوائری میں ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھاٹی  قصور وار قرار دئے گئے، ایس پی اور ایس ایچ او خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کو موقع سے تھانہ بھاٹی لے گئے، دونوں پولیس آفیسرز نےغلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے دیگر رشتے داروں سے پوچھ گچھ نہ کی، دونوں پولیس افسران نے فوراً لڑکی کے والد کو فون کر دیا، دونوں نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے ایک رشتے دار تنویر کو بھی تھانے میں بٹھا لیا۔

انکوائری رپورٹ کے مطابق  دونوں پولیس آفیسرز غلام مرتضیٰ پر ایس ایچ او کے کمرے میں تشدد کرتے رہے، ایس ایچ او کے کمرے میں نصب کیمرے کی وڈیو سے بھی شہادت حاصل کر لی گئی، غلام مرتضیٰ کو پونے 5 گھنٹےغیر قانونی حراست میں رکھا گیا، انکوائری ٹیم نے شور کوٹ جا کر غلام مرتضیٰ کا بیان بھی رکارڈ کر لیا، غلام مرتضیٰ نے بیان دیا کہ پولیس آفیسرز بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا الزام قبول کرنے کا دباؤ ڈالتے رہے۔

انکوائری رپورٹ  کے مطابق دونوں پولیس آفیسرز نےغیر پیشہ وارانہ طریقے سے واقعے کو مس ہینڈل کیا، انکوائری رپورٹ میں دونوں پولیس آفیسرز کےخلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی گئی ہے، انکوائری رپورٹ آئی جی پنجاب کو پیش کر دی گئی جو رپورٹ وزیراعلیٰ پنجاب کو دیں گے۔

میڈیا  پر غلام مرتضیٰ پر تشدد کی خبر نشر ہونےکےبعد ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا تھا، ملزم پولیس آفیسرز نے کہا کہ ہمیں ریسکیو اور دیگر اداروں نے کہا تھا کہ یہاں خاتون کا ڈوبنا ناممکن ہے، ملزم پولیس آفیسرز کے مطابق  اس لئے شبے میں ہم غلام مرتضیٰ کو تھانے  لے گئے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

 Jan 31, 2026 11:22 AM |
جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

 Jan 31, 2026 12:08 AM |
تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

تعلیم کے عالمی دن پر شہزاد رائے کا نغمہ؛ عشرت فاطمہ کا دلچسپ تبصرہ وائرل

Jan 30, 2026 11:37 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو