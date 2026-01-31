جنوبی ایشیاء کا سب سے پہلا اور جدید ترین پنجاب سائنس انکلیو کا اففتاح

افتتاحی تقریب میں 20ممالک کے سفارتکاروں کی شرکت رہی

ویب ڈیسک January 31, 2026
وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف اور وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی (پی اے ایف ڈی اے) اور لیبارٹری آپریشنز کو لانچ کردیا گیا ہے۔

افتتاحی تقریب میں 20ممالک کے سفارتکاروں کی شرکت رہی۔ وزیراعظم محمد شہبازشریف اوروزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے سفارتکاروں کا خیر مقدم کیا۔

وزیراعظم محمد شہبازشریف نے وزیراعلیٰ مریم نوازشریف کو ”فل مارکس“دیئے اورعلامتی سلوٹ پیش کیا۔ وزیراعظم محمد شہبازشریف اوروزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور ایگریکلچر،فوڈ ٹیسٹنگ لیب اورڈرگ ٹیسٹنگ لیب میں جدید ترین آلات کا معائنہ کیا۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ پی اے ایف ڈی اے میں 232سائنسدان،بیشتر گولڈمیڈلسٹ اور70فیصد خواتین سائنسدان ہیں۔ پی اے ایف ڈی اے لیب میں پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں کے سائنسدان بھی کام کررہے ہیں۔

پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی خوراک، زراعت اور ادویات کے معیار کو یقینی بنانا ممکن ہوگا۔ پی اے ایف ڈی اے کے قیام سے اشیاء کے معیار کے تعین کیلئے غیر ملکی لیبارٹریز پر انحصار ختم ہوگا۔

بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں 4.4 ارب روپے سے 42ہائی ٹیک مشینیں لائی گئیں۔ پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں مزید 565ہائی ٹیک مشینیں جلد مہیا کر دی جائیں گی۔ 

محفوظ پنجاب کے تصور کو حقیقی شکل دینے کے لئے38اضلاع میں سٹیلائٹ کرائم سین یونٹ قائم کیے جارہے ہیں۔ پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں کاسمیٹکس کے معیار کا تعین بھی کیا جا سکے گا۔
