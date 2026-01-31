ہائی کورٹ کا 9 سالہ طالبہ ریپ کیس میں بڑا فیصلہ، بریت فیصلہ کالعدم، ملزم گرفتار

گلاس فیکٹری کی رہائشی طالبہ سے جبری زیادتی کی گئی، بیوہ نے بری کرنے خلاف 2 بار ہائی کورٹ میں اپیل کی

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup

لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی ڈویژن بینچ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے  9 طالبہ زیادتی کے بری کئے گئے ملزم کا بریت فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کمرہ عدالت میں ملزم کو ہتھکڑیاں لگوا دیں۔

راولپنڈی۔ہائی کورٹ نے بری کرنے کا حکم منسوخ کر کے عمر قید سزا سنا دی، ہائی کورٹ نے بریت کا فیصلہ منسوخ کر کے  واپس بھیجا تو سیشن جج نے پھر بری کر دیا۔

ہائی کورٹ نے  متاثرہ طالبہ کی بیوہ ماں کی سزا دینے کی اپیل منظور کر لی، مجرم اعظم خان کو عمر قید 4 لاکھ روپے ہرجانہ کی سزا ہوگئی، پولیس نے فیصلہ ہوتے مجرم کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا دیں۔

راولپنڈی۔ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی نے مجرم اعظم کو 2 مرتبہ بری کیا، ہائی کورٹ نے کہا کہ بیٹیوں کے حساس معاملات ہوتے ہیں میڈیکل بورڈ کی زیادتی تصدیق بڑا ثبوت تھا۔

تھانہ وارث خان پولیس نے ستمبر 2023 میں مقدمہ درج کیا، گلاس فیکٹری کی رہائشی طالبہ ایمان فاطمہ سے جبری زیادتی کی گئی ، بیوہ والدہ نادیہ بی بی نے بری کرنے خلاف 2 بار ہائی کورٹ اپیل کی۔

راولپنڈی۔ڈویزن بنچ جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس طارق باجوہ پر مشتمل تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دانش تیمور کا خواتین ماڈلز کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ، صارفین کی شدید تنقید

دانش تیمور کا خواتین ماڈلز کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ، صارفین کی شدید تنقید

 Jan 31, 2026 01:30 PM |
’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

 Jan 31, 2026 11:22 AM |
جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

جنوبی افریقا کا اسرائیلی سفارتکار کو 72 گھنٹے میں ملک سے نکل جانے کا حکم

 Jan 31, 2026 12:08 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو