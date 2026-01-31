سندھ حکومت کا کسانوں کو یوریا کھاد پر سبسڈی فراہم کرنے کا فیصلہ

بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر گندم کے کاشتکاروں کو سبسڈی کی رقم فراہم کی جا رہی ہے

ویب ڈیسک January 31, 2026
وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے سندھ ویٹ گروورز سپورٹ پروگرام کے تحت تصدیق شدہ کسانوں کو یوریا کھاد کی سبسڈی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سبسڈی کی ادائیگی 2 فروری 2026 (پیر) سے شروع ہوگی۔ سردار محمد بخش مہر کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ زراعت نے دوسرے مرحلے کے لیے یوریا کھاد کی سبسڈی کے طور پر 12 ارب روپے سے زائد رقم سندھ بینک کو جاری کر دی ہے۔

اس سلسلے میں تصدیق شدہ 2 لاکھ 12 ہزار 171 کسانوں کی فہرست بھی سندھ بینک کو ارسال کر دی گئی ہے۔

وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ گندم کے تصدیق شدہ کسان فی ایکڑ 8 ہزار روپے یوریا سبسڈی کے طور پر سندھ بینک اور متعلقہ بینکوں سے وصول کر سکتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر گندم کے کاشتکاروں کو سبسڈی کی رقم فراہم کی جا رہی ہے۔
