بسنت کے موقع پر لاہور میں مفت سفری سہولت فراہم کرنے کا اعلان

بسنت پر فری سفری سہولیات فراہم کرنے کا مشن ہے جب کہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے پلان فائنل کرلیا گیا۔
6 تا 8 فروری تک میٹرو بس سروس، اوورنج لائن میٹرو ٹرین، سپیڈو اور الیکٹرک بسوں سے مفت سفری سہولت فراہم کی جائیگی، ڈیرہ گجراں سے علی ٹائون تک اورنج لائن میٹرو ٹرین سے روزانہ تقریبا 2 لاکھ 70 ہزار مسافروں کو سہولت دستیاب ہوگی۔
64 میٹرو بسوں کیساتھ شاہدرہ سے گجومتہ تک فری سفر کی سہولت حاصل ہوگی، میٹرو بس سروس کے ذریعے روزانہ تقریبا ڈیڑھ لاکھ مسافر فری سفر کر سکیں گے۔
لاہور فیڈر روٹس کےلیے 188 بسیں، لاہور کے 21 روٹس پر رواں دواں ہونگیں، پی ایم اے کے تحت 40 الیکٹرک بسیں لاہور کے 2 روٹس پر فری سفری سہولت فراہم کریں گے۔
روزانہ تقریبا 6 لاکھ مسافر فری سفر کی سہولت سے مستفید ہوں گے، وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان نے فری سفری سہولت کےلیے جاری اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ بسنت پر شہری بغیر کسی فکر کے مفت سفری سہولت حاصل کریں گے۔