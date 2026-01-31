سندھ میں بدنام زمانہ تین کچے کے ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے

ملزمان سنگین نوعیت کے مختلف  مقدمات میں مطلوب تھے

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سندھ پولیس کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے، سندھ حکومت کی سرینڈرپالیسی کے تحت مزید تین ملزمان نے خود کو پولیس کے حوالے کردیا۔ 

سکھرکے علاقے بیلو باگرجی سے تعلق رکھنے والے بدنام زمانہ ڈاکوؤں قلندر بخش جتوئی، بشیرجتوئی اور شفیق جتوئی نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ملزمان سنگین نوعیت کے مختلف  مقدمات میں مطلوب تھے۔ 

واضح رہے کہ گزشتہ روز سندھ، پنجاب فورسز کے کچے میں آپریشن کے دوران 8 ڈاکو ہلاک اور 15 زخمی ہوئے تھے۔ سرحدی کچہ میں جاری آپریشن نے ڈاکوؤں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے جس کے باعث ڈاکو خوفزدہ ہو کر سرنڈر کررہے ہیں۔ 

ایک روز قبل بھی شر، لوند ، انڈھڑ، کوش گینگ و دیگر جرائم پیشہ گینگسٹرز سمیت ڈاکو گروپ کے 180 سے زائد ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈکی بھائی ’’جیل کے کھانے‘‘ کے گُن گانے لگے، مداحوں کو بھی مشورہ دے ڈالا

ڈکی بھائی ’’جیل کے کھانے‘‘ کے گُن گانے لگے، مداحوں کو بھی مشورہ دے ڈالا

 Jan 31, 2026 03:59 PM |
دانش تیمور کا خواتین ماڈلز کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ، صارفین کی شدید تنقید

دانش تیمور کا خواتین ماڈلز کیساتھ بولڈ فوٹو شوٹ، صارفین کی شدید تنقید

 Jan 31, 2026 01:30 PM |
’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

’اب خوش؟‘ لائبہ خان نے تنقید کے بعد شوہر کیساتھ تصاویر شیئر کردیں

 Jan 31, 2026 11:22 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو