کراچی: بگٹی گروپوں کے درمیان تصادم میں ہلاکتوں کے مقدمے میں  ملزم کی ضمانت مسترد کردی

انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے روبرو ڈیفنس میں بگٹی گروپوں کے درمیان تصادم میں ہلاکتوں کے مقدمے کی سماعت ہوئی

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup
90
محکمہ تارکین وطن کا پروگرام ختم کرنے کی وجوہات 90 روز میں پیش کرے، نئی درخواستیں وصول کرنے کی ہدایت۔ فوٹو: فائل

انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے ڈیفنس میں بگٹی گروپوں کے درمیان تصادم میں ہلاکتوں کے مقدمے میں  ملزم کی ضمانت مسترد کردی۔

انسداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کے روبرو ڈیفنس میں بگٹی گروپوں کے درمیان تصادم میں ہلاکتوں کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔

مدعی کی طرف سے ایڈوکیٹ عابد زمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عابد زمان ایڈووکیٹ نے موقف دیا کہ ملزم پر سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔

ملزمان نے مسلح ہو کر تصادم میں حصہ لیا۔ ملزم کو ایسی کوئی جان لیوا بیماری نہیں کہ میڈیکل کی بنیاد پر اسے ضمانت دی جائے۔ جیل میں مناسب طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ عدالت نے ملزم علی حیدر بگٹی کی درخواست ضمانت مسترد کردی۔

پولیس کے مطابق ذاتی رنجش کی بنیاد پر دو گروپس کے درمیان فائرنگ کا یہ تبادلہ ڈیفنس میں 2024 کو پیش آیا تھا۔

دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں فہد بگٹی سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ملزمان کیخلاف تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

 Jan 31, 2026 05:34 PM |
’’میرا لیاری‘‘ فلم علاقے کے مثبت چہرہ اجاگر کرے گی، شرجیل انعام میمن

’’میرا لیاری‘‘ فلم علاقے کے مثبت چہرہ اجاگر کرے گی، شرجیل انعام میمن

 Jan 31, 2026 05:22 PM |
ڈکی بھائی ’’جیل کے کھانے‘‘ کے گُن گانے لگے، مداحوں کو بھی مشورہ دے ڈالا

ڈکی بھائی ’’جیل کے کھانے‘‘ کے گُن گانے لگے، مداحوں کو بھی مشورہ دے ڈالا

 Jan 31, 2026 03:59 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو