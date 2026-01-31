میگا مالیاتی اسکینڈل، ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈویلمپنٹ اتھارٹی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا

جاری نوٹیفکیشن  میں کنزہ مرتضی کو  ڈائریکٹر جنرل بارانی ایریا ڈویلپمنٹ ایجنسی آباد  تعنیات  کردیا گیا

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup

راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی میگا  مالیاتی سکینڈل کے آفٹر شاکس سامنے آگے چیف سیکرٹری پنجاب نے ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی ڈویلمپنٹ اتھارٹی کنزہ مرتضی کو عہدے سے ہٹا دیاکمشنر راولپنڈی عامر خٹک کو ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔

چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کے جاری کردہ نوٹیفکیشن  میں کنزہ مرتضی کو  ڈائریکٹر جنرل بارانی ایریا ڈویلپمنٹ ایجنسی آباد  تعنیات  کردیا گیا۔

کنزہ مرتضی کے دور میں آر ڈی اے کی تاریخ کا دو ارب سے زائد کا میگا مالیاتی سکینڈل سامنے آیا۔نیب نے ڈی جی آر ڈی اے کنزہ مرتضی سات  سابق ڈی جی آر ڈی اے دیگر افسران سمیت 48 افراد کی جائیدادوں کی لاہور۔ کراچی ۔ملیر۔گوادر ۔راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی اور سی ڈی اے سے تفصیلات بھی طلب کررکھی ہیں۔

آر ڈی اے مالیاتی اسکینڈل پر چیف سیکرٹری کی قائم۔فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی کی  تاحال رپورٹ سامنے نہ آسکی۔

نیب  آرڈی سے مالیاتی اسکینڈل میں  اہم پیش رفت کر چکا، دو افراد جیل جاچکے، ایک پلی بارگین کرچکا آر ڈی اے آفیشل اکاؤنٹ سے دو ارب سے زائد مالیت کی رقوم سی ڈی آر کے ذریعے ٹرانسفر کی گئیں ہیں جبکہ کنٹریکٹر سیکورٹی ڈپازٹ اکاؤنٹ سے  بھی  دیگر اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی گئیں۔

راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کنٹرولڈ ایریا میں اس وقت 143 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں کام کررہی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

 Jan 31, 2026 05:34 PM |
’’میرا لیاری‘‘ فلم علاقے کے مثبت چہرہ اجاگر کرے گی، شرجیل انعام میمن

’’میرا لیاری‘‘ فلم علاقے کے مثبت چہرہ اجاگر کرے گی، شرجیل انعام میمن

 Jan 31, 2026 05:22 PM |
ڈکی بھائی ’’جیل کے کھانے‘‘ کے گُن گانے لگے، مداحوں کو بھی مشورہ دے ڈالا

ڈکی بھائی ’’جیل کے کھانے‘‘ کے گُن گانے لگے، مداحوں کو بھی مشورہ دے ڈالا

 Jan 31, 2026 03:59 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو