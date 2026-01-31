وزیر داخلہ کا ہنگامی دورہ کوئٹہ، شہید ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کو خراج تحسین

شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا، وزیر داخلہ

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ہنگامی دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے جہاں انہیں فتنہ الہندوستان کے حالیہ دہشت گرد حملوں اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے کور ہیڈ کواٹرز کوئٹہ کا دورہ کیا جہاں انہیں فتنہ الہندوستان کے دہشتگرد حملوں اور سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔

بریفنگ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کورکمانڈر بلوچستان  بھی شریک تھے۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الہندوستان کے خلاف بروقت  اور موثر کارروائی  کو سراہا۔

مزید پڑھیں

Express News

بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے متعدد حملے ناکام، فورسز کی کارروائیوں میں 67 دہشتگرد ہلاک

وزیر داخلہ  نے دہشتگرد حملوں میں شہید ہونے والے اہلکاروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ شہداء نے اپنی جانیں قربان کر کے دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔

انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وفات کے بعد ریلیز ہونے والا گانا ریکارڈ کرلیا، جیکی چین کا حیران کن انکشاف

وفات کے بعد ریلیز ہونے والا گانا ریکارڈ کرلیا، جیکی چین کا حیران کن انکشاف

 Jan 31, 2026 06:43 PM |
جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

 Jan 31, 2026 05:34 PM |
’’میرا لیاری‘‘ فلم علاقے کے مثبت چہرہ اجاگر کرے گی، شرجیل انعام میمن

’’میرا لیاری‘‘ فلم علاقے کے مثبت چہرہ اجاگر کرے گی، شرجیل انعام میمن

 Jan 31, 2026 05:22 PM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی قیادت کو بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، نہیں کرسکتے تو عہدہ چھوڑ دیں، علی محمد خان

Express News

محمود خان اچکزئی کا ملک بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان

Express News

سانحہ بھاٹی گیٹ؛ خاتون کے شوہر پر دوران حراست تشدد پر مزید دو ملزمان گرفتار

Express News

عوام ایس ایچ او کے نوکر نہیں، درخواست میں بخدمت نہیں لکھا جائے، سپریم کورٹ

Express News

امریکا کا 250 سالہ جشن آزادی، پاکستان کے مختلف شہروں میں پروگرامز کا انعقاد

Express News

اسلام آباد: ترجمان امریکی ایمبیسی نے رواں ہفتے منعقد ہونیوالے ایونٹس کے حوالے سے تفصیلات بتادیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو