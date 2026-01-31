دوسرا ٹی ٹوئنٹی: پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دیکر سیریز جیت لی

آسٹریلیا 199 رنز کے تعاقب میں 108 پر ڈھیر، ابرار اور شاداب نے 3، 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا

ویب ڈیسک January 31, 2026
(تصویر: پی سی بی)

دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو 90 رنز سے شکست دے کر سیریز جیت لی۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم 199 رنز کے تعاقب میں 108 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

آسٹریلیا کی جانب سے کیمرون گرین 35 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ میتھیو شارٹ 27، کپتان مچل مارش 18، زیویئر بارٹلیٹ 10، جوش انگلس 5، ٹریوس ہیڈ 4، میتھیو کونمین 2، میٹ رینشا 2، کُوپر کونولی 1 جبکہ شان ایبٹ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

ایڈم زیمپا 3 کے انفرادی اسکور پر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

پاکستان کی جانب سے ابرار احمد اور شاداب خان نے 3، 3، عثمان طارق نے 2 اور محمد نواز اور صائم ایوب نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ اوورز میں 198 رنز اسکور کیے تھے۔

پاکستان کی جانب سے کپتان سلمان علی آغا 76 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ عثمان خان 53، صائم ایوب 23، صاحبزادہ فرحان 5 اور بابر اعظم 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

شاداب خان 28 اور محمد نواز 9 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زیمپا، کُوپر کونولی، میتھیو کونمین، شان ایبٹ اور زیویئر بارٹلیٹ نے 1، 1 وکٹ حاصل۔
