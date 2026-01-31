ڈیوڈ ملر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کیلیے میڈیکل کلیئرنس مل گئی

اب ملر بھارت روانگی سے پہلے پروٹیز ٹیم کے ساتھ شامل ہوں گے

ویب ڈیسک January 31, 2026
جنوبی افریقا کے تجربہ کار بیٹسمین ڈیوڈ ملر کو آئندہ آئی سی سی مینز ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کے لیے طبی طور پر مکمل فٹ قرار دے دیا گیا جس سے اس ٹیم کو بڑا حوصلہ ملا ہے۔

ملر نے SA20 لیگ میں کھیلتے ہوئے اپنی ایڈکٹر مسل (groin) میں کھنچاؤ کا سامنا کیا تھا جس کے باعث وہ پارل رائلز کے پلے آف میچز اور جنوبی افریقا کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز سے باہر تھے۔

تاہم طبی ٹیم نے انہیں ہفتے بھر میں ہونے والے فٹنس ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد میڈیکل کلیئرنس دے دیا اور اب ملر بھارت روانگی سے پہلے پروٹیز ٹیم کے ساتھ شامل ہوں گے۔

36 سالہ ملر اس ورلڈ کپ میں اپنی چھٹی ٹی20 ورلڈ کپ مہم میں حصہ لیں گے اور ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ میں نمبر 5 پر اہم کردار ادا کرنے کی توقع ہے۔

ساؤتھ افریقا کی ٹیم گروپ D میں نیوزی لینڈ، افغانستان، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ وہ 9 فروری کو احمد آباد میں کینیڈا کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلیں گے۔

یہ فیصلہ ٹیم کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ گزشتہ ایونٹ میں ملر نے اہم لمحات میں شاندار بیٹنگ کی تھی اور اب پوری ٹیم ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی کا ارادہ رکھتی ہے۔
