 ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ میں پاکستانی اسپنرز نے  پہلی بار نیا کارنامہ سر انجام دے دیا

اس سے قبل یہ اعزاز صرف بھارتی اسپنرز کو حاصل تھا

ویب ڈیسک January 31, 2026
facebook whatsup

 پاکستانی اسپنرز نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایک نیا کارنامہ سر انجام دے دیا۔

 آسٹریلیا کے خلاف لاہور میں کھیلے گئے تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے دوسرے مقابلے میں پاکستان نے نہ صرف 90 رنز سے بڑی فتح حاصل کی بلکہ سیریز میں 0-2 کی فیصلہ کن برتری بھی اپنے نام کرلی۔

ہفتے کے روز کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم پاکستانی اسپنرز کے سامنے بے بس نظر آئی اور 16ویں اوور میں 108 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

اس میچ کی سب سے بڑی خاص بات یہ رہی کہ آسٹریلیا کی تمام 10 وکٹیں پاکستانی اسپنرز نے حاصل کیں، جو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل تاریخ میں پاکستان کا پہلا موقع ہے کہ ایک اننگز کی تمام وکٹیں اسپن بولرز کے نام رہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

دوسرا ٹی ٹوئنٹی: پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دیکر سیریز جیت لی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شرکت کا فیصلہ پیر کو متوقع، پاکستان ٹیم کی کٹ کی رونمائی ملتوی

 ابرار احمد اور شاداب خان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین، تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ عثمان طارق نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ صائم ایوب اور محمد نواز نے ایک، ایک وکٹ اپنے نام کی۔

اعداد و شمار کے مطابق ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی تاریخ میں یہ مجموعی طور پر دسواں موقع ہے کہ کسی اننگز کی تمام وکٹیں اسپنرز نے حاصل کیں، تاہم فل ممبر ممالک کے درمیان میچز میں یہ صرف دوسرا واقعہ ہے۔

 اس سے قبل یہ اعزاز صرف بھارتی اسپنرز کو حاصل تھا، جنہوں نے 2022 میں فلوریڈا میں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں تمام 10 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

پاکستانی اسپنرز کی اس تاریخی کارکردگی نے نہ صرف ٹیم کی جیت کو یادگار بنا دیا بلکہ عالمی کرکٹ میں پاکستان کے اسپن اٹیک کی طاقت کو بھی ایک بار پھر ثابت کر دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وفات کے بعد ریلیز ہونے والا گانا ریکارڈ کرلیا، جیکی چین کا حیران کن انکشاف

وفات کے بعد ریلیز ہونے والا گانا ریکارڈ کرلیا، جیکی چین کا حیران کن انکشاف

 Jan 31, 2026 06:43 PM |
جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

جنت مرزا کی بہن کا ’’سادگی‘‘ سے صرف 30 لاکھ روپے میں شادی کا اعلان

 Jan 31, 2026 05:34 PM |
’’میرا لیاری‘‘ فلم علاقے کے مثبت چہرہ اجاگر کرے گی، شرجیل انعام میمن

’’میرا لیاری‘‘ فلم علاقے کے مثبت چہرہ اجاگر کرے گی، شرجیل انعام میمن

 Jan 31, 2026 05:22 PM |

متعلقہ

Express News

پی ایس ایل 11: کھلاڑیوں کی نیلامی سے قبل اہم اعلان

Express News

‘فیل دا تھرل’ آئی سی سی نے ٹی20 ورلڈ کپ کا آفیشل گانا جاری کردیا

Express News

’فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا کرنا ہے‘، ورلڈ کپ سے متعلق سابق کرکٹر کا بھارتی بورڈ کو پیغام

Express News

باکسنگ کے فروغ کیلئے سابق عالمی چیمپئن عامر خان پاکستان پہنچ گئے

Express News

بلوچستان میں موسم سرما کا شدید اسپیل آج رات سے داخل ہوگا

Express News

پی سی بی فیوچر اسٹارز ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا آغاز 11 فروری سے ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو