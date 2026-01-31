بلوچستان حملوں میں بھارت ملوث ہے، وزیر داخلہ

بلوچستان حملوں کے پیچھے بھارت ملوث ہے، 48 گھنٹوں میں 133 دہشت گرد ہلاک ہوئے

بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 12 مقامات پر حملے کرنے والے تمام 92 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا گیا جبکہ حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آئے ہیں۔

یہ بات وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں کی۔

وزیرداخلہ نے کہا کہ دہشت گردوں نے پلان کر کے حملے کیے جن کو ناکام بنادیا گیا اور آپریشن مکمل ہوگیا جس میں موجود تمام دہشت گردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا گیا۔

بیان میں کہا گیا کہ دو روز میں 108 دہشت گرد مارے جاچکے ہیں۔ آج کے حملوں میں پولیس، ایف سی اور آرمی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے داستان رقم کردی۔

وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی نے کیا کہ آپریشن مکمل ہوگیا تاہم حتمی تفصیلات اب آنا باقی ہیں، گوادر میں لیبر کالونی میں بلوچ شہریوں کو قتل کیا گیا جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔

سرفراز بگٹی نے کہا کہ فورسز نے بھرپور اور بہترین ردعمل دے کر فتنہ الہندوستان کا مورال مزید کم کردیا۔

انہوں نے کہا کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کا تعاقب کر کے ٹھکانے لگایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بلوچستان وزیراعلیٰ بہت بہادر ہیں جو صورتحال کا سامنا کررہے ہیں۔

واضح رہے کہ فتنہ الہندوستان کے مسلح شرپسندوں نے 12 مقامات پر حملے کیے جس پر فورسز نے ردعمل دیتے ہوئے 67 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔ گوادر کی لیبر کالونی میں دہشت گردوں نے 11 بلوچ افراد کو قتل کیا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
