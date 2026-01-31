ورلڈکپ میں سب سے زیادہ رنز کون اسکور کرے گا؟ رکی پونٹنگ نے بتا دیا

آسٹریلیا کے سابق کپتان نے یہ پیش گوئی آئی سی سی ریویو کے تازہ ترین ایڈیشن میں کی

ویب ڈیسک February 01, 2026
آسٹریلیا کے سابق کپتان رکی پونٹنگ نے بھارت کے جارح مزاج اوپنر ابھیشیک شرما کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ٹاپ اسکورر ہونے کی پیش گوئی کر دی۔

آئی سی سی کی ویب سائٹ کے مطابق آئی سی سی ریویو کے تازہ ترین ایڈیشن میں رکی پونٹنگ کا کہنا تھا کہ ابھیشیک ایک اسٹار ہیں، وہ اس ٹورنامنٹ میں اسکورنگ چارٹس میں ٹاپ کریں گے اور ایسا کرنے میں آئی سی سی ٹورنامنٹس کا تجربہ نہ ہونا رکاوٹ نہیں بنے گا۔

انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے تجربے کا نہ ہونا ایک مثبت پہلو ہے۔ وہ لیڈنگ رن اسکورر اور ممکنہ طور پر ایونٹ کے بہترین کھلاڑی ہو سکتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ اگر بلے باز ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھارت کو ہرانا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔
