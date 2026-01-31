کراچی، جماعت اسلامی کا بیان مسترد، سندھ حکومت کا سخت ردعمل

کراچی:
ترجمان سندھ حکومت سمعتا افضال سید نے گل پلازہ سانحے پر جماعت اسلامی کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس المناک واقعے پر سیاست کرنا افسوسناک اور غیر ذمے دارانہ طرزِ عمل ہے۔
اپنے بیان میں سمعتا افضال سید نے کہا کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کو بلاجواز طور پر ذمے دار ٹھہرانا حقائق کے منافی ہے اور اس طرح کے الزامات محض سیاسی مقاصد کیلئے لگائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ گل پلازہ سانحے کی شفاف تحقیقات کی جا چکی ہیں اور واقعے میں غفلت برتنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔
ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ سندھ سے استعفے کا مطالبہ کسی اصولی موقف کے بجائے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے مترادف ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کی تاریخ رہی ہے کہ وہ لاشوں اور سانحات پر سیاست کرتی ہے، جو قابلِ مذمت ہے۔
سمعتا افضال سید نے کہا کہ سندھ حکومت سانحات کے متاثرین کو انصاف کی فراہمی کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔