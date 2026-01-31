پنجاب سے بلوچستان کا زمینی رابطہ منقطع، تمام داخلی راستے بند

بلوچستان سے ملنے والے سرحدی علاقوں بواٹہ اور سخی سرور کے مقامات پر ٹریفک مکمل طور پر روک دی گئی ہے

ویب ڈیسک January 31, 2026
ڈیرہ غازی خان:

بلوچستان میں خراب امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب سے بلوچستان جانے والے تمام زمینی راستے بند کر دیے گئے۔

ضلعی انتظامیہ ڈیرہ غازی خان کے مطابق بلوچستان جانے والی اہم شاہراہیں براستہ فورٹ منرو اور تونسہ سے موسیٰ خیل روڈ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔

انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات اور موجودہ حالات کے باعث کیا گیا ہے، جس کے تحت عارضی طور پر مسافروں کو ڈیرہ غازی خان کے راستے بلوچستان جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔

بلوچستان حملوں میں بھارت ملوث ہے، وزیر داخلہ

ضلعی انتظامیہ کے مطابق بلوچستان سے ملنے والے سرحدی علاقوں بواٹہ اور سخی سرور کے مقامات پر ٹریفک مکمل طور پر روک دی گئی ہے، جبکہ سیکیورٹی اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔

انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ حالات معمول پر آنے تک یہ پابندیاں برقرار رہیں گی، تاہم صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔

راستوں کی بندش سے مسافر شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ ٹرانسپورٹرز اور تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
