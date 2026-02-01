موٹروے ایم-4 پر بس اور کیری وین تصادم، 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی

کیری وین تکنیکی خرابی اور ایندھن ختم ہونے کے باعث گاڑی سڑک پر روکی گئی تھی

ویب ڈیسک February 01, 2026
خانیوال:

موٹروے ایم-4 کے قریب ایک مہلک حادثہ پیش آیا جس میں مسافر بس اور کیری وین میں تصادم ہوا۔ حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 3 معمولی، 1 شدید زخمی ہوئے۔

سنٹرل ریجن کے ترجمان سید عمران احمد کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹروے پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں و لاشوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کروایا۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق کیری وین فنی خرابی اور ایندھن ختم ہونے کے باعث گاڑی سڑک پر روکی گئی تھی، جسے پیچھے سے آنے والی مسافر بس نے ٹکر مار دی۔

سیکٹر کمانڈر جائے حادثہ پر موجود تھے اور ریسکیو و ٹریفک آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے تاکہ حادثے کی اصل وجوہات سامنے آ سکیں۔
