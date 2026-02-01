ٹرمپ کا ایران کو خبردار کرنے والا پیغام، تہران نے مذاکرات میں پیشرفت کی تصدیق کر دی

مذاکرات کی بنیاد بنانے کے سلسلے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں، علی لاریجانی

ویب ڈیسک February 01, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اگر ہم سے بات کرے تو دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔

انہوں نے ماضی کے تجربات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی مذاکرات ناکام ہونے پر ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا تھا۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ماضی میں ایران کے مسئلے کو مختلف طریقوں سے نمٹایا گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا نتائج نکلتے ہیں۔

انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ خلیجی ممالک کو امریکی منصوبوں کے بارے میں پہلے اطلاع دینا ممکن نہیں ہے۔

دوسری جانب ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا کہ امریکا کے ساتھ مذاکرات میں پیشرفت ہو رہی ہے اور مذاکرات کی بنیاد بنانے کے سلسلے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ من گھڑت میڈیا وار کے ماحول کے باوجود مذاکرات میں حقیقی پیشرفت ہوئی ہے۔
