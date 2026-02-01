واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا ایران سے متعلق اپنے سیاسی عزائم مشرق وسطیٰ کے اتحادی ممالک کو آگاہ نہیں کرتا۔
امریکی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہے اور کوشش ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔
ان کا کہنا تھا کہ منصوبہ یہ ہے کہ ایران مذاکرات کرے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ممکن ہے، اور اگر بات نہ بنی تو پھر حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔
صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر فوجی طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک بڑا امریکی بحری بیڑہ ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان کے مطابق امریکا تمام ممکنہ آپشنز پر غور کر رہا ہے۔
حالیہ مذاکرات کے حوالے سے امریکی صدر نے واضح کیا کہ ایران سے متعلق امریکی پالیسی اور فیصلے مشرق وسطیٰ کے اتحادیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے جاتے۔
یاد رہے کہ ایک روز قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایرانی حکام کسی معاہدے کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں، تاہم ڈیڈ لائن کے بارے میں صرف وہی جانتے ہیں کہ کوئی حتمی وقت مقرر ہے یا نہیں۔