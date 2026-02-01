آزاد کشمیر کے طلبا نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی جدوجہد آزادی کو مشترکہ ذمہ داری قرار دے دیا

شہداء کی قربانیاں تحریکِ آزادیِ کشمیر کا روشن اور ناقابلِ فراموش باب ہیں

ویب ڈیسک February 01, 2026
5 فروری کو آنے والے یومِ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے طلبہ و طالبات نے جوش و جذبے کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق 5 فروری کو آنے والے یومِ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آزاد کشمیر کے طلباء نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔

آزاد کشمیر کے نوجوان طلباء نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی جدوجہد آزادی کو مشترکہ ذمہ داری قرار دیا۔ طلبا نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔

اس حوالے سے طلبا کا کہنا تھا کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں سے دل و جان سے وابستہ ہیں۔ طلبا کی جانب سے یومِ یکجہتی کشمیر پر شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔

نوجوانوں نے عالمی برادری سے کشمیریوں کے حقِ خودارادیت کی حمایت میں مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔
