لاہور؛ پنجاب حکومت 5 ہزار شادیوں کا ہدف مکمل کرنے کے قریب

جون 2026 کا ہدف رمضان سے قبل ہی حاصل ہونے جا رہا ہے

ویب ڈیسک February 01, 2026
facebook whatsup

وزیراعلٰی پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی حکومت صرف 3 فروری سے 16 فروری کے مختصر عرصے میں 5 ہزار شادیوں کا ہدف مکمل کرنے کے قریب ہے۔

تفصیلات کے مطابق جون 2026 کا ہدف رمضان سے قبل ہی حاصل ہونے جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے تاریخ کے سب سے بڑے اجتماعی شادیوں کے پروگرام کا شیڈول جاری کردیا ہے۔

سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا کہ ہزاروں غریب والدین کا بوجھ کم کرنے کیلئے 5 ہزار بیٹیوں کے گھر آباد ہونے جا رہے ہیں۔ فروری کے صرف 13 دنوں میں بقیہ 3040 اجتماعی شادیاں کرانے کا ہدف پورا کریں گے۔

انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کے پہلے فیز میں 1960 اجتماعی شادیاں کروائی جائیں چکی ہیں۔دھی رانی پروگرام صرف مسلمان نہیں، ہندو، کرسچن اور ہر مذہب کی بیٹیوں کے لیے برابر ہوگا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے، وزیراعلیٰ مریم نواز کا فلاحی ویژن عملی شکل اختیار کر گیاہے۔ پورے پنجاب میں رواں مالی سال کی اجتماعی شادیوں کا دوسرا فیز 3 فروری سے شروع ہو گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید

ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید

 Feb 01, 2026 11:21 AM |
سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

 Feb 01, 2026 01:29 AM |
عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

 Jan 31, 2026 11:57 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق، نئے سال کے پہلے ماہ تعداد 80 ہوگئی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

بلوچستان حملوں میں بھارت ملوث ہے، وزیر داخلہ

Express News

پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت 3 ہزار 326 ارب روپے ہڑپ کر گئی، حافظ نعیم الرحمان

Express News

بلوچستان حملے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر دہشت گردوں کو کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے، پی ٹی آئی

Express News

کراچی؛ پولیس کا فائرنگ کے تبادلے میں ملزم ہلاک کرنے کا دعویٰ، لواحقین کا احتجاج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو