سیالکوٹ: شادی کی تقریب میں واردات کی کوشش، باراتیوں نے پرس چھین کر بھاگتے بچے کو پکڑ لیا

شادی ہال کے باہر گاڈی میں بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں نے ساتھی پچے کو چھڑانے کی کوشش کی

ویب ڈیسک February 01, 2026
facebook whatsup

سیالکوٹ میں شادی کی تقریب میں چوری کی واردات کی کوشش کی گئی جب کہ باراتیوں نے پرس چھین کر بھاگتے 12 سالہ بچے کو پکڑ لیا۔

رپورٹ کے مطابق تھانہ اگوکی کے علاقہ میں واقع شادی حال میں ڈکیتی کی واردات کی کوشش کی گئی،  ڈکیتوں نے واردات کے لیے حال میں 12 سالہ بچے کو بھیجا۔

ترجمان سیالکوٹ پولیس نے بتایا کہ شادی میں شریک خاتون کا پرس چھین کر بھاگتے ہوئے بچے کو کو باراتیوں نے پکڑ لیا شادی ہال کے باہر گاڈی میں بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں نے ساتھی پچے کو چھڑانے کی کوشش کی، اور بچے کو چھڑانے میں ناکامی پر مسلح ڈاکوؤں نے باراتیوں پر فائرنگ کردی۔

ترجمان سیالکوٹ کے مطابق فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوگئے اور ڈاکو ساتھی کم عمر ڈاکو کو چھڑا کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔

پولیس ترجمان نے کہا کہ علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

ترجمان سیالکوٹ پولیس  نے کہا کہ تینوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، زخمی ہونے والے افراد میں 31 سالہ طلحہ فاروق ،27 سالہ زیب ندیم اور عبداللہ شامل  ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

 Feb 01, 2026 02:57 PM |
اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Feb 01, 2026 02:39 PM |
ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید

ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید

 Feb 01, 2026 11:21 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق، نئے سال کے پہلے ماہ تعداد 80 ہوگئی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

بلوچستان حملوں میں بھارت ملوث ہے، وزیر داخلہ

Express News

پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت 3 ہزار 326 ارب روپے ہڑپ کر گئی، حافظ نعیم الرحمان

Express News

بلوچستان حملے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر دہشت گردوں کو کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے، پی ٹی آئی

Express News

کراچی؛ پولیس کا فائرنگ کے تبادلے میں ملزم ہلاک کرنے کا دعویٰ، لواحقین کا احتجاج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو