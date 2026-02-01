سیالکوٹ میں شادی کی تقریب میں چوری کی واردات کی کوشش کی گئی جب کہ باراتیوں نے پرس چھین کر بھاگتے 12 سالہ بچے کو پکڑ لیا۔
رپورٹ کے مطابق تھانہ اگوکی کے علاقہ میں واقع شادی حال میں ڈکیتی کی واردات کی کوشش کی گئی، ڈکیتوں نے واردات کے لیے حال میں 12 سالہ بچے کو بھیجا۔
ترجمان سیالکوٹ پولیس نے بتایا کہ شادی میں شریک خاتون کا پرس چھین کر بھاگتے ہوئے بچے کو کو باراتیوں نے پکڑ لیا شادی ہال کے باہر گاڈی میں بیٹھے ہوئے ڈاکوؤں نے ساتھی پچے کو چھڑانے کی کوشش کی، اور بچے کو چھڑانے میں ناکامی پر مسلح ڈاکوؤں نے باراتیوں پر فائرنگ کردی۔
ترجمان سیالکوٹ کے مطابق فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوگئے اور ڈاکو ساتھی کم عمر ڈاکو کو چھڑا کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔
پولیس ترجمان نے کہا کہ علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
ترجمان سیالکوٹ پولیس نے کہا کہ تینوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، زخمی ہونے والے افراد میں 31 سالہ طلحہ فاروق ،27 سالہ زیب ندیم اور عبداللہ شامل ہیں۔