کوئٹہ:
بلوچستان میں گزشتہ روز دہشت گردی کے 12 مختلف واقعات کے بعد کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی جبکہ موبائل فون انٹر نیٹ سروس بھی معطل کر دی گئی۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہر کے پوش علاقوں کے راستے سیل کر دیے گئے، امن و امان بحال کرنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔
شہر بھر میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کا گشت جاری ہے، شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران درجنوں مشکوک افراد حراست میں لیے گئے۔
دوسری جانب، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی معطل ہے۔
گزشتہ روز دہشت گرد حملوں کے بعد انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی تھی تاہم انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔
صحافی برادری کو بھی انٹرنیٹ سروس معطلی سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے 12 مقامات پر حملے ناکام بناتے ہوئے سیکیورٹی فورسز نے کارروائیوں میں 92 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جبکہ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 15 جوان اور 18 شہری جاں بحق ہوئے۔