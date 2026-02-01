لاڑکانہ میں غیر قانونی بس اسٹینڈز شہر سے باہر منتقل

شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے، شرجیل میمن

ویب ڈیسک February 01, 2026
facebook whatsup

سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے احکامات پر غیر قانونی بس اسٹینڈز لاڑکانہ شہر سے باہر منتقل کردیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سندھ اسمبلی میں نشاندہی پر لاڑکانہ میں غیر قانونی بس اسٹینڈز اور بکنگ پوائنٹس کے خلاف کارروائی کی گئی۔

سینئر وزیر شرجیل انعام ميمڻ نے معاملے کی سنگینی کو فوراً نوٹس میں لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ ضلع انتظامیہ اور ڈی آر ٹی اے نے لاڑکانہ شہر کے اندر قائم غیر قانونی اسٹینڈز اور بکنگ پوائنٹس کو ہٹا کر شہر کے باہر منتقل کر دیا۔

شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانا سندھ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کارروائی کے دوران پانچ بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے اسٹینڈز بھی سیل کیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ شہر کے اندر کوئی گاڑی غیر قانونی طور پر نہ چلے اور عوام کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 

شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کو ہدایت دی ہے کہ متعلقہ حکام کے ذریعے نگرانی جاری رکھی جائے تاکہ کوئی بھی بس یا کوچ شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔  

مزید برآں محکمہ ٹرانسپورٹ اور دیگر حکام کی جانب سے خصوصی چیکنگ اور نگرانی کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ غیر قانونی اسٹینڈز کے دوبارہ قیام کو روکا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید

ندا یاسر کو سالگرہ پر بچگانہ انداز اپنانا مہنگا پڑ گیا، سوشل میڈیا پر کڑی تنقید

 Feb 01, 2026 11:21 AM |
سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

سلمان خان کی مشہور فلم ‘تیرے نام’ کی دوبارہ ریلیز کی تاریخ سامنے آگئی

 Feb 01, 2026 01:29 AM |
عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

عالمی شہرت یافتہ کامیڈی اداکارہ 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

 Jan 31, 2026 11:57 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ٹریفک حادثات میں دو افراد جاں بحق، نئے سال کے پہلے ماہ تعداد 80 ہوگئی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

بلوچستان حملوں میں بھارت ملوث ہے، وزیر داخلہ

Express News

پیپلزپارٹی کی صوبائی حکومت 3 ہزار 326 ارب روپے ہڑپ کر گئی، حافظ نعیم الرحمان

Express News

بلوچستان حملے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر دہشت گردوں کو کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے، پی ٹی آئی

Express News

کراچی؛ پولیس کا فائرنگ کے تبادلے میں ملزم ہلاک کرنے کا دعویٰ، لواحقین کا احتجاج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو