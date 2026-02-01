آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے بابراعظم اور صائم ایورب کی دھواں دار بیٹنگ کی بدولت بڑا اسکور بنایا جس میں بیٹنگ لائن-اپ کے دیگر اہم ناموں نے بھی بہترین کارکردگی دکھائی۔
ابتدائی طور پر پاکستان نے ہلکی شروعات کی کیونکہ اوپنر صاحبزادہ فرحان صرف 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے لیکن پھر صائم ایوب اور بابر اعظم نے زبرداست اننگز کھیلی۔
صائم ایوب نے 56 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی جبکہ بابر اعظم نے 36 گیندوں پر نصف سینچری اسکور کی، شاداب خان نے بھی 46 رنز بنائے اور پاکستان کا مجموعی اسکور 200 سے بھی اوپر پہنچایا۔
آسٹریلوی بالرز میں بین ڈورشیس نے سب سے بہترین باؤلنگ کرتے ہوئے 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ باقی باؤلرز نے بھی کچھ حصہ لیا۔