آسٹریلیا کیخلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں بابراعظم اور صائم ایوب کی دھواں دار بیٹنگ

صائم ایوب نے 56 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی جبکہ بابر اعظم نے 36 گیندوں پر نصف سینچری اسکور کی

ویب ڈیسک February 01, 2026
آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے بابراعظم اور صائم ایورب کی دھواں دار بیٹنگ کی بدولت بڑا اسکور بنایا جس میں بیٹنگ لائن-اپ کے دیگر اہم ناموں نے بھی بہترین کارکردگی دکھائی۔

ابتدائی طور پر پاکستان نے ہلکی شروعات کی کیونکہ اوپنر صاحبزادہ فرحان صرف 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے لیکن پھر صائم ایوب اور بابر اعظم نے زبرداست اننگز کھیلی۔

صائم ایوب نے 56 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی جبکہ بابر اعظم نے 36 گیندوں پر نصف سینچری اسکور کی، شاداب خان نے بھی 46 رنز بنائے اور پاکستان کا مجموعی اسکور 200 سے بھی اوپر پہنچایا۔

آسٹریلوی بالرز میں بین ڈورشیس نے سب سے بہترین باؤلنگ کرتے ہوئے 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ باقی باؤلرز نے بھی کچھ حصہ لیا۔

 
