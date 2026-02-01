ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

کچھ افراد نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یاسر حسین ایک شادی شدہ شخص ہیں اس لیے اس قسم کی بے تکلفی مناسب نہیں

ویب ڈیسک February 01, 2026
معروف اداکارہ ہانیہ عامر اور اداکار یاسر حسین کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس نے صارفین میں بحث چھیڑ دی ہے۔

یہ ویڈیو فیشن ڈیزائنر عمر عالم کی شادی کی تقریب کے دوران بنائی گئی جہاں دونوں فنکار خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے اور مسکراتے دکھائی دیے۔

ویڈیو میں ہانیہ عامر اور یاسر حسین کا دوستانہ اور بے تکلف انداز دیکھ کر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مختلف آرا سامنے آئیں۔ بعض صارفین نے اس رویے کو نارمل اور شوبز انڈسٹری کے لیے عام قرار دیا جبکہ کچھ افراد نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یاسر حسین ایک شادی شدہ شخص ہیں اس لیے اس قسم کی بے تکلفی مناسب نہیں۔ چند صارفین نے اداکارہ اقراء عزیز کی غیر موجودگی پر بھی سوالات اٹھائے۔

دوسری جانب، ہانیہ عامر کے مداحوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر تقریب میں خوش مزاج اور دوستانہ انداز میں نظر آتی ہیں اور اس ویڈیو کو غیر ضروری تنازع کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ رائے بھی دی کہ ہانیہ عامر اور یاسر حسین کے درمیان یہ دوستانہ رویہ ممکنہ طور پر ان کی مشترکہ سماجی اور پیشہ ورانہ جان پہچان کا نتیجہ ہے۔

مجموعی طور پر یہ ویڈیو ایک بار پھر شوبز شخصیات کی نجی زندگی، عوامی رویے اور سوشل میڈیا پر تنقید کے رجحان کو نمایاں کرتی دکھائی دیتی ہے جہاں ہر منظر مختلف زاویوں سے دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔
