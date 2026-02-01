پاکستان نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا کو شکست دیکر وائٹ واش کردیا

پاکستان نے آسٹریلیا کو تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میں میچ میں 111 رنز سے شکست دے کر وائٹ واش کر دیا۔ پاکستان نے آخری بار آسٹریلیا کے خلاف 2018 میں 0-3 سے ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی تھی۔
لاہور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم 208 کے تعاقب میں 96 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔
کینگروز کی جانب سے مارکس اسٹوائنس 23 اور کیمرون گرین 22 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جوش فلیپی 14، مچل اوون 8،میتھیو کُونمین 5، میتھیو شارٹ 2، کپتان مچل مارش 1، میٹ رینشا 1 جبکہ کُوپر کونولی 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔
بین ڈوارشوئس 7 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے دو جبکہ ابرار احمد اور نسیم شاہ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز اسکور کیے۔
صائم ایوب 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاداب خان 46، خواجہ نافع 21، فخڑ زمان 10، کپتان سلمان آغا 5 اور محمد نواز 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
بابر اعظم 50 اور فہیم اشرف 10 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
آسٹریلیا کی جانب سے بین ڈوارشوئس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میتھیو کُونمین، میتھیو شارٹ، کُوپر کونولی اور کیمرون گرین نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔