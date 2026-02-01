پاکستان نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا کو شکست دیکر وائٹ واش کردیا

پاکستان نے آخری بار آسٹریلیا کے خلاف 2018 میں 0-3 سے ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی تھی

ویب ڈیسک February 01, 2026
پاکستان نے آسٹریلیا کو تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میں میچ میں 111 رنز سے شکست دے کر وائٹ واش کر دیا۔ پاکستان نے آخری بار آسٹریلیا کے خلاف 2018 میں 0-3 سے ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتی تھی۔

لاہور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم 208 کے تعاقب میں 96 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔

کینگروز کی جانب سے مارکس اسٹوائنس 23 اور کیمرون گرین 22 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جوش فلیپی 14، مچل اوون 8،میتھیو کُونمین 5، میتھیو شارٹ 2، کپتان مچل مارش 1، میٹ رینشا 1 جبکہ کُوپر کونولی 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

بین ڈوارشوئس 7 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے دو جبکہ ابرار احمد اور نسیم شاہ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

آسٹریلیا کیخلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں بابراعظم اور صائم ایوب کی دھواں دار بیٹنگ

اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 206 رنز اسکور کیے۔

صائم ایوب 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاداب خان 46، خواجہ نافع 21، فخڑ زمان 10، کپتان سلمان آغا 5 اور محمد نواز 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

بابر اعظم 50 اور فہیم اشرف 10 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

آسٹریلیا کی جانب سے بین ڈوارشوئس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میتھیو کُونمین، میتھیو شارٹ، کُوپر کونولی اور کیمرون گرین نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
