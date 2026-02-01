وزیراعظم کی آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سویپ پر قوم کو مبارکباد

مجھے امید ہے کہ  جیت  کا یہ شاندار سلسلہ آئندہ بھی  برقرار رہے گا،وزیرِ اعظم شہباز شریف

ویب ڈیسک February 01, 2026
facebook whatsup

وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف نے  پاکستان  کی آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی کرکٹ سیریز میں کلین سویپ پر قوم کو مبارکباد دی۔

وزیراعظم نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی کی پذیرائی کی، انہوں  نے کہا کہ کرکٹ ٹیم نے انتہائی شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے تمام میچز اپنے نام کیے۔

انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم کے  کھلاڑیوں نے کھیل کے تینوں شعبوں یعنی بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ میں غیر معمولی مہارت، جذبے اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ کھلاڑیوں کی محنت، نظم و ضبط اور  جذبے کی بدولت یہ کامیابی ممکن ہوئی۔

وزیراعظم نے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی ،کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کو خراج تحسین  پیش کیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ  جیت  کا یہ شاندار سلسلہ آئندہ بھی  برقرار رہے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

 Feb 01, 2026 06:54 PM |
روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

 Feb 01, 2026 02:57 PM |
اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Feb 01, 2026 02:39 PM |

متعلقہ

Express News

کپتان سلمان علی آغا نے ٹی ٹوئنٹی میں ایک اور شاندار سنگِ میل اپنے نام کر لیا

Express News

پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہیے یا نہیں؟ کپل دیو بھی بول اٹھے

Express News

 ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ میں پاکستانی اسپنرز نے  پہلی بار نیا کارنامہ سر انجام دے دیا

Express News

ڈیوڈ ملر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کیلیے میڈیکل کلیئرنس مل گئی

Express News

دوسرا ٹی ٹوئنٹی: پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دیکر سیریز جیت لی

Express News

دورہ جنوبی افریقا کیلیے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ پیر سے شروع ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو