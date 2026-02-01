پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، بھارتی میڈیا آئی سی سی کو نئے راستے دکھانے لگا

آئی سی سی ایونٹ میں پاک بھارت میچ ویورشپ، اسپانسرشپ اور براڈکاسٹنگ آمدنی کے حوالے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے

ویب ڈیسک February 01, 2026
facebook whatsup

حکومتِ پاکستان کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت لیکن بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر بھارتی میڈیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو راستہ دِکھانے لگ گیا۔

کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کا ناظرین کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے۔ ہائی وولٹیج میچ ویورشپ، اسپانسرشپ اور براڈکاسٹنگ آمدنی کے حوالے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔

البتہ، حکومتِ پاکستان کی جانب سے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میگا ایونٹ کا گروپ میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر بھارتی میڈیا تلملا اٹھا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق میچ نہ کھیلنے کی صورت میں بھارت کو مکمل پوائنٹس تو مل جائیں گے لیکن آئی سی سی پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) پر مالی جرمانے عائد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔

واضح رہے پاکستان اپنی ورلڈ کپ مہم نیدرلینڈز کے خلاف 7 فروری سے شروع کرے گا۔ جس کے بعد 10 فروری کو امریکا، اور نمیبیا کے خلاف 18 فروری کو میچ کھیلے گا۔ یہ تمام میچز کولمبو میں کھیلے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

ہانیہ عامر اور یاسر حسین کی سوشل میڈیا پر وائرل دلکش ویڈیو نے نئی بحث چھیڑ دی

 Feb 01, 2026 06:54 PM |
روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

روہت شیٹی اورسلمان خان کے گھرپرفائرنگ کرنے والا ایک ہی گینگ کون ہے؟

 Feb 01, 2026 02:57 PM |
اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

اداکارہ تبو نے والد کا سرنیم استعمال نہ کرنے کی وجہ بتادی

 Feb 01, 2026 02:39 PM |

متعلقہ

Express News

کپتان سلمان علی آغا نے ٹی ٹوئنٹی میں ایک اور شاندار سنگِ میل اپنے نام کر لیا

Express News

پاکستان کے ساتھ کھیلنا چاہیے یا نہیں؟ کپل دیو بھی بول اٹھے

Express News

 ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ میں پاکستانی اسپنرز نے  پہلی بار نیا کارنامہ سر انجام دے دیا

Express News

ڈیوڈ ملر کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کیلیے میڈیکل کلیئرنس مل گئی

Express News

دوسرا ٹی ٹوئنٹی: پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دیکر سیریز جیت لی

Express News

دورہ جنوبی افریقا کیلیے پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ پیر سے شروع ہوگا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو