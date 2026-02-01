حکومتِ پاکستان کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت لیکن بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر بھارتی میڈیا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو راستہ دِکھانے لگ گیا۔
کسی بھی آئی سی سی ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کا ناظرین کو سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے۔ ہائی وولٹیج میچ ویورشپ، اسپانسرشپ اور براڈکاسٹنگ آمدنی کے حوالے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔
البتہ، حکومتِ پاکستان کی جانب سے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میگا ایونٹ کا گروپ میچ نہ کھیلنے کے فیصلے پر بھارتی میڈیا تلملا اٹھا۔
بھارتی میڈیا کے مطابق میچ نہ کھیلنے کی صورت میں بھارت کو مکمل پوائنٹس تو مل جائیں گے لیکن آئی سی سی پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) پر مالی جرمانے عائد کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔
واضح رہے پاکستان اپنی ورلڈ کپ مہم نیدرلینڈز کے خلاف 7 فروری سے شروع کرے گا۔ جس کے بعد 10 فروری کو امریکا، اور نمیبیا کے خلاف 18 فروری کو میچ کھیلے گا۔ یہ تمام میچز کولمبو میں کھیلے جائیں گے۔