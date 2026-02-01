ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان بھارت کیخلاف میچ کیوں نہیں کھیلے گا؟ وجوہات سامنے آ گئیں

ویب ڈیسک February 01, 2026
پاکستان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں حصہ لینے کا اعلان تو کیا ہے لیکن بھارت کے خلاف شیڈول 15 فروری کا میچ  نہ کھیلنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔

پاکستان کو ٹی20 ورلڈ کپ کے گروپ اے میں بھارت، نیدر لینڈز، امریکا اور نمیبیا کے ساتھ شامل کیا گیا ہے اور پاکستان نے بھارت کے خلاف شیڈول 15 فروری کے میچ کا بائیکاٹ کر دیا جس کی کئی وجوہات ہیں۔

سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان نے بنگلا دیش کے حوالے سے آئی سی سی کے جانبدارانہ فیصلوں پر تشویش ظاہر کی ہے اور بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان اس معاملے پر بنگلا دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانا چاہتا ہے۔

سرکاری ذرائع کے مطابق جےشاہ  نے اپنے جانبدارانہ فیصلوں سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو انڈین کرکٹ کونسل بنا دیا،  جانبدارانہ فیصلوں سے انصاف  اور برابری کے اصول کی دھجیاں بکھرگئیں۔

Express News

پاکستان کا ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان

حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ  آئی سی سی کے پلیٹ فارم پرایک ملک کی خاطر کسی دوسرے ملک کے لیے دوسرامعیار اپنایا جاتا ہے۔

وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے درمیان حالیہ ملاقات میں اس حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے جس میں طے پایا کہ پاکستان ورلڈ کپ میں حصہ لے گا لیکن بھارت کے خلاف میچ میں حصہ نہیں لے گا۔

یہ میچ 15 فروری کو ہونا تھا تاہم اب پاکستانی ٹیم اس میں شرکت نہیں کرے گی جس کا مقصد آئی سی سی کے پلیٹ فارم پر انصاف اور مساوی مواقع کی فراہمی کے اصول کا تقاضا کرنا بتایا جا رہا ہے۔
