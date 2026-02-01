پاکستان ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے جا رہی ہے اور جو بھی فیصلہ بورڈ کرے گا ہم وہی کریں گے۔
آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کامیابی کے بعد قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان علی آغا نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ حکومت کا ہے۔
کپتان نے کہا کہ یہ پچز 200 رنز والی نہیں تھیں لیکن ہماری بیٹنگ نے بہترین پرفارمنس دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سری لنکا میں مختلف پچز ہو سکتی ہیں، لیکن ٹیم کے پاس اچھا موقع ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹیم نے تینوں شعبوں میں شاندار کھیل دکھایا ہے اور ورلڈ کپ کے لیے اچھا چانس ہے۔ سلمان علی آغا نے کہا کہ بابر اعظم پر سوشل میڈیا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے اور انہیں ریلیکس ہو کر کھیلنے دیا جائے تاکہ وہ مسلسل رنز بنا سکیں۔ فخر زمان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ 10 سال سے پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں اور انہیں ٹیم میں واپس لایا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹیم کل آسٹریلیا کے ساتھ ایک ہی فلائٹ پر کولمبو روانہ ہو گی تاکہ ورلڈ کپ کے لیے سری لنکا میں تیاری شروع کی جا سکے۔