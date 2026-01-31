انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے حکومتِ پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت لیکن بھارت کے خلاف میچ نہ کھلنے کے اعلان پر بیان جاری کردیا۔
آئی سی سی کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی میڈیا ریلیز میں بتایا گیا کہ آئی سی سی اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے باضابطہ آگہی کا منتظر ہے۔ جزوی شرکت کے موقف کی عالمی اسپورٹنگ ایونٹ کے بنیادی اصول کے ساتھ ہم آہنگی بہت مشکل ہے جس میں تمام ٹیمیں برابری کی بنیاد پر مقابلہ کرتی ہیں۔
میڈیا ریلیز میں کہا گیا کہ آئی سی سی ٹورنامنٹس ساکھ، مسابقت اور برابری پر مبنی ہوتے ہیں جزوی شرکت کھیل کی ساکھ کو مجروح کرتی ہے۔
آئی سی سی قومی پالیسی میں حکومتوں کے کردار کا احترام کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ عالمی سطح پر کھیل حق میں نہیں۔
میڈیا ریلیز میں مزید کہا گیا کہ آئی سی سی پُر امید ہے کہ پی سی بی اپنے ملک میں گہرے اور طویل مدتی اثرات سے متعلق سوچے گا۔
آئی سی سی کی ترجیح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرانا ہے جو تمام ممبران بشمول پی سی بی کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ پی سی بی تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی باہمی قابلِ قبول حل تلاش کرے گا۔