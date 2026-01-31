پاکستان کا بھارت کے خلاف کھیلنے سے انکار، آئی سی سی کا ردِعمل آگیا

توقع کی جاتی ہے پی سی بی تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی باہمی قابلِ قبول حل تلاش کریگا: آئی سی سی

ویب ڈیسک January 31, 2026
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے حکومتِ پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت لیکن بھارت کے خلاف میچ نہ کھلنے کے اعلان پر بیان جاری کردیا۔

آئی سی سی کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی میڈیا ریلیز میں بتایا گیا کہ آئی سی سی اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے باضابطہ آگہی کا منتظر ہے۔ جزوی شرکت کے موقف کی عالمی اسپورٹنگ ایونٹ کے بنیادی اصول کے ساتھ ہم آہنگی بہت مشکل ہے جس میں تمام ٹیمیں برابری کی بنیاد پر مقابلہ کرتی ہیں۔

میڈیا ریلیز میں کہا گیا کہ آئی سی سی ٹورنامنٹس ساکھ، مسابقت اور برابری پر مبنی ہوتے ہیں جزوی شرکت کھیل کی ساکھ کو مجروح کرتی ہے۔

آئی سی سی قومی پالیسی میں حکومتوں کے کردار کا احترام کرتا ہے، لیکن یہ فیصلہ عالمی سطح پر کھیل حق میں نہیں۔

میڈیا ریلیز میں مزید کہا گیا کہ آئی سی سی پُر امید ہے کہ پی سی بی اپنے ملک میں گہرے اور طویل مدتی اثرات سے متعلق سوچے گا۔

آئی سی سی کی ترجیح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرانا ہے جو تمام ممبران بشمول پی سی بی کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ پی سی بی تمام اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی باہمی قابلِ قبول حل تلاش کرے گا۔
