زونگ کی جانب سے انڈس اے آئی ویک میں پراڈکٹس اور سروسز کا پورٹ فولیو پیش

 انڈس اے آئی ویک میں  Z-Smart Hub کی رونمائی کی گئی

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

زونگ نے وزارت آئی ٹی و ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ انڈس اے آئی ویک 2026 میں شرکت کی جہاں اس نے  اے آئی پر مبنی سالوشنز،پراڈکٹس اور ڈیجیٹل سروسز کامکمل پورٹ فولیو پیش کیا۔

تفصیلات کے مطابق انڈس اے آئی ویک 2026 پاکستان میں مصنوعی ذہانت سے متعلق قومی سطح کا نمایاں اقدام قرار دیا جارہا ہے۔

انڈس اے آئی ویک میں  Z-Smart Hub کی رونمائی کی گئی۔ چیئرمین و سی ای او زونگ مسٹر ہو جونلی نے کہا کہ اے آئی اب معاشی مسابقت اور قومی ترقی پر مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔

انہوں نے کہا کہ انڈس اے آئی ویک 2026 کے ساتھ شراکت زونگ کی لیڈرشپ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے پاکستان کو ذہانت پر مبنی ڈیجیٹل معیشت کی جانب منتقل کرنے میں معاونت ملے گی۔ 

انہوں نے مزید کہا کہ اس شراکت داری سے، زونگ ڈیجیٹل سہولت کار کے طور پر اپنے کردار کو ادارہ جاتی شکل دے رہا ہے۔ زونگ مستقبل کے لیے تیار اور مضبوط ڈیجیٹل پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

ونٹر اولمپکس میں کھلاڑیوں کیلئے بنایا گیا خصوصی لباس

Express News

چینی سائنس دانوں نے نئی نسل کے ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کرلی

Express News

سام سنگ نے اپنے مشہور فون کی اپ ڈیٹس بند کر دیں

Express News

سائنسدانوں نے زمین کی گہرائیوں میں چھپے دو دیوہیکل ڈھانچوں کا سراغ لگالیا

Express News

گوگل کے اے آئی چیٹ بوٹ جیمنائی نے نیا سنگِ میل عبور کرلیا

Express News

گہرے سمندر میں نایاب دیوہیکل جیلی فش کی دریافت، ماہرین حیران

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو