زونگ کی جانب سے انڈس اے آئی ویک میں پراڈکٹس اور سروسز کا پورٹ فولیو پیش

زونگ نے وزارت آئی ٹی و ٹیلی کمیونیکیشن کے ساتھ انڈس اے آئی ویک 2026 میں شرکت کی جہاں اس نے اے آئی پر مبنی سالوشنز،پراڈکٹس اور ڈیجیٹل سروسز کامکمل پورٹ فولیو پیش کیا۔
تفصیلات کے مطابق انڈس اے آئی ویک 2026 پاکستان میں مصنوعی ذہانت سے متعلق قومی سطح کا نمایاں اقدام قرار دیا جارہا ہے۔
انڈس اے آئی ویک میں Z-Smart Hub کی رونمائی کی گئی۔ چیئرمین و سی ای او زونگ مسٹر ہو جونلی نے کہا کہ اے آئی اب معاشی مسابقت اور قومی ترقی پر مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ انڈس اے آئی ویک 2026 کے ساتھ شراکت زونگ کی لیڈرشپ کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے پاکستان کو ذہانت پر مبنی ڈیجیٹل معیشت کی جانب منتقل کرنے میں معاونت ملے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس شراکت داری سے، زونگ ڈیجیٹل سہولت کار کے طور پر اپنے کردار کو ادارہ جاتی شکل دے رہا ہے۔ زونگ مستقبل کے لیے تیار اور مضبوط ڈیجیٹل پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔