اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

اکشے کمار نے اس لمحے کو اپنی زندگی کا سب سے شرمندگی بھرا تجربہ قرار دیا، جسے وہ بدلنا چاہتے ہیں

February 16, 2026
بالی ووڈ کے معروف اداکار اکشے کمار نے اپنی زندگی کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کیا ہے جس نے انہیں نہ صرف خوفزدہ کیا بلکہ طویل عرصے تک شرمندگی کا احساس بھی دلایا۔

تین دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط کیریئر میں بے شمار کامیابیاں سمیٹنے والے اس ایکشن اسٹار نے بتایا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب انہیں لگا کہ معاملہ بگڑ گیا تو ان کا کیریئر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔

یہ انکشاف انہوں نے ریئلٹی شو ’وہیل آف فارچون‘‘ کے خصوصی ایپی سوڈ میں کیا۔ دورانِ گفتگو ان سے ان کی زندگی کے سب سے زیادہ ’گجب بے عزتی‘ والے لمحے کے بارے میں سوال کیا گیا، جس پر وہ ماضی کی ایک تقریب یاد کرتے ہوئے سنجیدہ ہو گئے۔

اکشے کمار کے مطابق یہ ایک باوقار اور بڑی پارٹی تھی جہاں ان کے قریبی دوست کی ایک شخص سے تلخ کلامی ہو گئی۔ وہ شخص مسلسل ان کے دوست کو گالیاں دے رہا تھا۔ اداکار نے بتایا کہ انہوں نے متعدد بار اسے روکا اور تنبیہ کی، مگر اس نے اپنی روش نہ بدلی۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے دوست کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

اداکار نے بتایا کہ انہوں نے چار یا پانچ مرتبہ اسے خبردار کیا، لیکن جب اس نے دوبارہ گالی دی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنا زور دار تھا کہ وہ شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس لمحے اکشے کو شدید خوف نے آ لیا اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگے کہ کہیں کوئی سنگین مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔

انہوں نے اعتراف کیا کہ اس وقت ان کا دوست واقعی شرمندگی اور دکھ سے رو رہا تھا۔ بے ہوش شخص پر پانی ڈالا گیا اور کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا، جس پر اکشے نے سکھ کا سانس لیا۔

اداکار کے بقول، اگر آج ایسا واقعہ پیش آئے تو وہ ہرگز اس طرح ردعمل نہ دیں گے بلکہ خاموشی سے وہاں سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے اس لمحے کو اپنی زندگی کا سب سے شرمندگی بھرا تجربہ قرار دیا، جسے وہ بدلنا چاہتے ہیں۔
